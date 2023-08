Jorge Ricardo Agencia Reforma

Adán Augusto López Hernández, «corcholata» de Morena, fue captado en un video dando un codazo a una mujer que le sostenía su camisa mientras caminaba el pasado martes en un evento en Huimanguillo, Tabasco.

López Hernández fue captado cuando lanzó el golpe, con una expresión de molestia en el rostro, mientras recorría en medio de la gente en su entidad natal, de la cual fue Gobernador.

Al ser cuestionado sobre ello este miércoles, en un mitin en Bahía de Banderas, Nayarit, el aspirante presidencial dijo que no se arrepentía, pues reaccionó ante una posible caída de tanto jaloneo.

«Evidentemente, me jalaron, casi me tiran. Me enterraron las uñas y yo lo que hice fue reaccionar para soltarme. Yo no me arrepiento de ello», afirmó.

«Yo no uso seguridad. Aquí no hay un solo elemento de seguridad», dijo.

En entrevista, el tabasqueño que durante el mitin presumió que él encabeza las encuestas de preferencias, a pesar de que Sheinbaum y Marcelo Ebrard, afirman que ellos van adelante.

«Todas las encuestas dicen que su servidor, aquí modestamente (encabeza las encuestas), nada más que yo no ando de presumido, ni pago para que las publiquen, porque nosotros actuamos distinto, va a ser el que resulte favorecido con la encuesta», sostuvo.

Niega Adán compra de encuestas en Morena

Tras criticar por varios días la publicación de «encuestas anímicas», para levantar el ánimo de quien las paga, Adán Augusto López Hernández, aspirante a la Presidencial, negó que eso hagan sus compañeros que compiten por la candidatura en Morena.

«Son encuestas anímicas, porque para lo único que sirven es para levantarle el ánimo a la que las pagó, para que la pongan hasta arriba o al que las pagó para que lo pongan hasta arriba. Ustedes saquen sus propias conclusiones», dijo.

«Afortunadamente en nuestro movimiento no usamos esas tácticas. Amolados estaríamos que nos convirtiéramos en todo aquello que tanto combatimos», añadió en Bahía de Banderas, Nayarit.

Apenas ayer, en Paraíso Tabasco, rechazó con el término de «encuestas anímicas», las que lo ubican por debajo de Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard, y afirmó que mediciones internas lo ubican a él por delante y se dijo confiado en que ganará por más de 3 puntos.

Este miércoles, en una asamblea en Bahía de Banderas, el tabasqueño recordó que el Presidente Andrés Manuel López Obrador, su paisano, sufrió esa guerra sucia donde las encuestas buscan acabar con el ánimo de la gente.

«Durante años se dedicaron a publicar las encuestas donde él, por supuesto, no figuraba, porque esas publicaciones tienen por objeto que la gente se desanime, que la gente crea que ya no hay oportunidad, y que ya se perdió», dijo el ex titular de la Secretaría de Gobernación.

«Les digo una cosa: están bien equivocados aquellos, porque aquí en México manda el pueblo y el pueblo decide. Y todavía llegará el tiempo de la encuesta que vale. Esa sí va a ser con ustedes, en su casa, esa es la encuesta que vale y ustedes deciden», subrayó al referirse al estudio de opinión que realizará Morena, con otras cuatro «espejo», del 28 de agosto al 3 de septiembre, de la que saldrá el candidato presidencial.

Igual que en su mitin previo, en Tepic, López Hernández resaltó los apoyos sociales que ha dado López Obrador, aseguró la «continuidad de la cuarta transformación», propuso bajar de 65 a 63 la edad para recibir la pensión de adultos mayores, y atacó al Ministro de la Suprema Corte, Luis María Aguilar Morales, por haber suspendido la distribución de los libros de texto gratuitos en Chihuahua por presuntas violaciones legales en su elaboración.

«Se reían de nosotros y decían ‘estos locos piensan que algún día va haber pensión para los adultos mayores’. ¡Pues la hay, aunque les duela, y va a seguir!», exclamó.

Y encendido, López Hernández hizo en Bahía de Banderas varias promesas, como si ya fuera candidato, a pesar de las restricciones que impuso el INE.

«Aquí se los digo: Va para arriba Nayarit. Tarifa eléctrica justa para Nayarit. Empleo para Nayarit. Oportunidades para los jóvenes de Nayarit. Sistema de salud para Nayarit. Obra pública para Nayarit. Agua para Nayarit. Apoyo al campo para Nayarit. Esa es nuestra tarea», expresó.