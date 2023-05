Iris Velázquez Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- El Secretario de Gobernación, Adán Augusto López, sostuvo ayer que la ocupación por parte de la Marina de las vías de Ferrosur en Veracruz no es una expropiación, que es temporal y se realizó por un tema de seguridad nacional.

«No estamos expropiando nada, es una ocupación temporal, así lo señala el decreto, eso no es sinónimo de expropiación», expresó en conferencia desde la ciudad de Durango.

Señaló como primer punto de seguridad nacional el que la zona que va de Salina Cruz a Coatzacoalcos es la conexión entre el Océano Pacífico y el Golfo de México. «Es estratégica, por allí pasan todos los combustibles, toda la mercancía, todo el avituallamiento para el sureste del País», indicó.

Sin los tramos que tomaron de Ferrosur, agregó, estaría incomunicada la vía férrea transístmica.

«Por eso es un asunto de seguridad nacional, porque allí están las bases militares Ixtepec, la base naval de Salina Cruz, de Coatzacoalcos, la estación Chontalpa, y desde allí se hacen trabajos de inteligencia para salvaguardar el espacio aéreo mexicano», agregó.

El Secretario dijo además que ya se había hablado el tema con la empresa, pero que no hubo un acuerdo. «Legalmente, pues las dos partes, digamos, están en libertad de ejercer su derecho», añadió.