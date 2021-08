Claudia Salazar Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-El dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, acusó que el Gobierno de Morena es una fábrica de pobres y se ha aliado con el crimen organizado para impedir el avance de la Oposición.

Durante su intervención en la sesión del Consejo Político Nacional del partido, el dirigente panista indicó que los resultados electorales en la franja del Pacífico hablan de cómo la delincuencia metió las manos y hubo un posible pacto con el Gobierno.

“El Gobierno de Morena se ha convertido en una fábrica de pobres y en el incremento de la pobreza ahí se comprueba en su frase ‘de primero los pobres’. Ayer acaba de salir el último reporte de Coneval, en donde se ve claramente que vamos incrementando los pobres.

“Y vimos una campaña electoral que estuvo basada en la oferta de programas sociales y la amenaza de quitárselos a quienes no apoyaran a su partido, con una estructura gubernamental de movilización electoral, mal llamada los siervos de la nación, y con la complicidad, al menos el consentimiento del Gobierno, de la intervención evidente del crimen organizado, que asesinó, secuestró, golpeó, resultando este proceso el más violento en la historia”, remarcó Cortés en su mensaje al inicio del Consejo Nacional.

Reclamó que el Presidente Andrés Manuel López Obrador “cínicamente” dijo que la delincuencia organizada se portó bien en el proceso.

Consideró que fue el proceso electoral más anormal de la historia de Acción Nacional, porque el Presidente de la República violentó permanentemente la ley al intervenir de forma constante y “descarada” en el proceso electoral, como un Jefe de Estado actuando todas las mañanas como el vocero principal del partido.

Dijo que atacó en general a todos los opositores, repitiendo al viejo estilo el peor uso faccioso de las instituciones del Estado para perseguir, amedrentar y hasta desaforar a los opositores, como sucedió con el Gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca.

“Es un Gobierno que espanta a las inversiones, estigmatiza los esfuerzos de los particulares y, como consecuencia, no genera empleos y hay más pobreza, y hay más dependencia de los programas clientelares, que es lo que quieren”, dijo Cortés en la sesión de Consejo realizado a distancia debido al incremento de contagios por Covid-19.

Aún enfermo por el virus, infectado la semana pasada, el dirigente del PAN anunció que el partido presentará una “narrativa” en la Organización de Estados Americanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Instituto Internacional de Pensamiento Político sobre la intervención del crimen organizado en la elección mexicana.

Mencionó que un tema tan delicado no puede quedar sin denunciarse en las instancias nacionales e internacionales, para que no se vuelva a repetir.

Agregó que hubo lugares en donde a pesar de tener buenos candidatos, buen equipo y ganas de trabajar, el crimen organizado intervino, amedrentó, secuestró y sacó de la elección a diversos candidatos.

“Eso ocurrió, solamente que la gente no puede ir a denunciar porque arriesga su vida”.

Aseguró que previo a la elección para la designación de candidatos, durante la campaña, en la jornada electoral y post electoral para que no impugnaran, el crimen organizado participó activamente en esta elección.

“Por eso presentaremos esta narrativa, esta denuncia ante todas las instancias.

“El caso de la costa del Pacífico es un tema que se tiene que revisar a fondo, porque en política no hay, no existen casualidades, ya son muchas las señales que indican que no sólo el crimen organizado metió las manos, sino que puede haber un pacto entre el crimen y el Gobierno”, describió el dirigente del PAN.

Cortés Mendoza sostuvo que no existen campañas exentas de problemas o imprevistos, pero que el PAN en 2021 se enfrentó al Gobierno de un Presidente de la República que intervino en el proceso electoral.

“Con total descaro no metió la mano, sino el cuerpo entero, además con la pandemia usando todo el programa de vacunación y con este ingrediente adicional de la participación de la delincuencia”, mencionó Cortes para explicar, en parte, los resultados electorales del partido.

Explicó que a pesar de perder Baja California Sur y de que no se lograron otras Gubernaturas con la alianza electoral, sí se logró el objetivo de que Morena no alcanzara la mayoría calificada en la Cámara de Diputados.

Destacó que se ganaron 13 ciudades capitales y que el PAN, solo o coaligado, estará gobernando 12 millones de personas más, para un total de 48 millones de personas.