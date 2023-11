Rolando Herrera Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- La Auditoría Superior de la Federación (ASF) se ha enfocado a practicar auditorías forenses a estados, municipios y órganos autónomos, en lugar de fiscalizar los programas sociales del Gobierno federal y a entidades como Segalmex, Liconsa y Diconsa, acusó la diputada federal María Elena Pérez-Jaén.

En conferencia, la legisladora panista dijo que en la última modificación al Programa Anual de Auditorías, publicada el pasado 9 de noviembre, la ASF incluyó tres universidades estatales, dos municipios, el Gobierno de Durango y al INAI dentro de las auditorías forenses.

Además, la modificación incluye otra veintena de auditorías a distintos municipios en materia de cumplimiento.

«Cuando vean la lista de los 22 municipios y vean a quienes les están haciendo las auditorías, se darán cuenta que estas están siendo conducidas o, utilizan estas auditorías a los municipios para tapar otras», señaló.

Pérez-Jaén explicó que las auditorías forenses son una revisión a mayor profundidad que se practican cuando se tiene sospechas de actos de corrupción, por lo que sorprenden que no haya más fiscalizaciones de este tipo a los programas sociales y a Segalmex, Liconsa y Diconsa, pese a los escándalos de malos manejos que se han detectado.

La legisladora recordó que el Programa Anual de Auditorías no contenía originalmente del tipo forense, sino que fueron incluidas luego de que ella señalara esta omisión, primero en julio y ahora la semana pasada.

«Qué raro, ¿no? De pronto aparecen tres universidades, dos municipios y el INAI. sin que estas instituciones tengan antecedentes. ¿Por qué revisarlas a ellas y no a otras? ¿Por qué no dirigir los esfuerzos a otros entes públicos que tienen señalamientos, como el Tren Maya y tantos otros que ejercen recursos multimillonarios?», planteó.

En el caso del INAI, dijo, la ASF va a revisar su gestión financiera y su inclusión de última hora quizá se deba a una venganza porque este órgano ordenó a la Auditoría a entregar información de las auditorías practicadas a Segalmex.

«Yo tengo sospechas y, espero que no se confirmen, que esto pueda ser una vendetta por parte de la Auditoría Superior de la Federación en contra del INAI», señaló Pérez-Jaén, quien fue comisionada del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI).