Antonio Baranda y Claudia Guerrero Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó ayer que continuar con los esquemas de Asociación Público Privada (APP) y Proyecto de Prestación de Servicios (PPS) de nueve hospitales públicos resulta 16 veces más caro que comprarlos, por lo que planteó adquirirlos en efectivo.

En la mañanera, ventiló que, mientras nueve hospitales del IMSS, ISSSTE y la Secretaría de Salud cuestan alrededor de 5 mil millones de pesos, de acuerdo con avalúos del Gobierno, éste debería desembolsar alrededor de 93 mil millones de pesos a empresas privadas para mantener su operación durante los siguientes años.

«Hablábamos que eran 6 mil (millones), más o menos, lo que costaban los 9 (hospitales), miren lo que tenemos que terminar pagando; casi con un año pagamos los 9; esto, 5 mil 650 es lo que tenemos que pagar año por año», expuso.

«¿Y cuánto cuestan, de acuerdo al avalúo?, 5 mil 700, con un año (los pagaríamos). Sin embargo, si se quedan los contratos como están, esto es lo que tendríamos que pagar, yo dije 20 veces, pero a lo mejor me quedé corto… 93 mil (millones), entonces 16 veces, de 90 mil a 5 mil».

De acuerdo con los datos presentados por López Obrador en Palacio Nacional, seis de los nueve hospitales operan bajo el esquema de APP y tres como PPS. En todos los casos, los contratos con el Gobierno federal tienen una duración de más de 20 años.

«Ya no pueden robar porque no es hacer negocio, es robar; entonces a robar a otra parte, ahora tenemos que cuidar el presupuesto público porque es dinero de todos. Antes, un hospital que cuesta mil (millones) lo cobran en 20 mil millones, puede haber un presupuesto de 20 mil, pero se está pagando 20 veces más por un hospital», indicó.

Al mostrar el costo de los 9 hospitales construidos y operados bajo dichos esquemas, el Mandatario reiteró la intención de comprarlos, pese a que la iniciativa privada ha propuesto una disminución de tarifa.

«‘Entonces (se les dice), no te vamos a expropiar tu hospital, no te vamos a dejar sin nada, vamos a hacer un avalúo lo que vale tu hospital, con todos sus equipos, todo, todo, y te lo pagamos, y tú tienes ahí dinero para hacer cualquier otro negocio, y te lo pagamos ya, en efectivo, no en abonos chiquitos, sí te lo pagamos y quedamos como amigos, en santa paz'», aseveró.

Fijan montos

El Gobierno federal realizó avalúos de nueve hospitales públicos manejados por privados.

(En miles de pesos)

Hospital / Avalúo

Tapachula / 603

Bahía de Banderas / 372

Mérida / 212

Tláhuac / 1,128

Tepic / 586

Villahermosa / 515

Ciudad Victoria / 529

León / 587

Ixtapaluca / 506