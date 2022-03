Rolando Herrera Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Después de la liberación de su mamá, Alejandra Cuevas Morán, quien estuvo presa 528 días, y la cancelación de la orden de aprehensión contra su abuela de 95 años, Laura Morán Servín, las autoridades capitalinas no pueden salir con ‘usted disculpe’, advirtió Alonso Castillo.

La resolución de la Suprema Corte, indicó, es clara en el sentido de que en la acusación que el Fiscal Alejandro Gertz, formuló contra sus familiares hubo una fabricación de pruebas y se inventó un delito que no existe en la legislación penal.

«Aquí no es un ‘usted disculpe’, aquí tienen que haber responsables de todo esto», indicó.

En entrevista Castillo apuntó en primera instancia a la Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, cuyo personal ministerial a su cargo revivió una averiguación previa que en dos ocasiones previas había sido archivada por no existir delito que perseguir.

«Tiene que haber una investigación y deben responder Rafael Guerra (presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México), Ernestina Godoy, a la Juez del 67 de apellido Arrieta, al Magistrado que hasta hace poco estaba en la Cuarta Sala Penal de Apellidos Ceballos Orozco», exigió.

Confío en Gertz: AMLO

El Presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que él confía en el Fiscal Alejandro Gertz Manero pese a las acusaciones de que presionó a jueces para mantener en prisión a Alejandra Cuevas y perseguir a su madre de 94 años porque las responsabiliza de la muerte de su hermano Federico.

Dijo que si quienes lo acusan tienen pruebas, deben presentar una denuncia y confiar en las instituciones.

«Yo tengo confianza en el Fiscal y en el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (Arturo Zaldívar)», señaló.

Con información de Claudia Guerrero

