Staff Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO: Con el área de cuneros sellada, sin necropsias y bajo la sospecha de un brote bacteriano, padres de los cinco recién nacidos que murieron en el Hospital General de Zona No. 1 del IMSS en Durango acusaron negligencia médica y un intento de encubrimiento.

Familiares de las víctimas señalaron que los bebés, internados en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN), sufrieron un deterioro fulminante en menos de 24 horas, sin que el hospital entregara los resultados de los hemocultivos ni practicara autopsias para esclarecer las causas de muerte.

Diego Tovalín, padre de Darío, uno de los menores fallecidos, relató que el personal médico únicamente les notificó de un «proceso infeccioso», pero jamás identificó el patógeno para iniciar un tratamiento.

«Luchamos y los bebés lucharon contra algo que no sabíamos qué era. Fueron sometidos a estudios hematológicos, de orina, todo, y nunca nos dijeron qué tipo de bacteria estaba atacando a los bebés. Yo tenía la esperanza de conocer el hemocultivo para saber qué atacar y con qué medicamentos, pero mi bebé no sobrevivió al resultado; nunca llegó», reprochó.

En los certificados de defunción, denunciaron, la causa asentada fue únicamente paro cardiorrespiratorio o infarto, pero los médicos del IMSS omitieron el origen de la infección.

Jesús Ruacho, padre de Liam, quien falleció mientras su hermano gemelo logró sobrevivir y ser dado de alta, acusó además fallas graves en los protocolos de seguridad del personal.

«Había personal comiendo en el área, falta de cubrebocas, falta de guantes, falta de gorros y falta de humanidad hacia nosotros. No sabemos a ciencia cierta quién fue el culpable, pero exigimos respuestas claras», afirmó.

De acuerdo con los testimonios, tras confirmarse los primeros decesos las autoridades restringieron el acceso y procedieron a desinfectar el área crítica cuando aún había pacientes en los cuneros.

«Se vieron cambios exageradamente raros en el área, parecía la limpieza de una escena del crimen. Inclusive el bebé de él (Liam) fue el último en salir de ese lugar con el área ya sellada; sellaron con el bebé adentro y horas después falleció», explicó Tovalín.

Los padres indicaron que mantienen coordinación entre las cinco familias afectadas, algunas provenientes del municipio de Tepehuanes, y adelantaron que analizan presentar denuncias penales.