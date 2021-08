El presidente de las Agrupaciones Unidas del Gremio Taxista del Estado de Aguascalientes, Óscar Romo Delgado, denunció ayer que algunas plataformas han colocado en las puertas de sus unidades los hologramas de sus aplicaciones, lo cual no está permitido de acuerdo a la Ley de Movilidad vigente.

Por ello, el dirigente de la AUGTEA hizo un llamado para que la Dirección de Transporte Público y la Coordinación de Movilidad intervengan de inmediato en esa irregularidad, porque de no actuar con oportunidad se facilitará que otras plataformas o aplicaciones repliquen esta mala práctica, lo cual va en detrimento del servicio de taxi en Aguascalientes.

Agregó que la autoridad competente debe proceder a sancionar a todas aquellas unidades de plataformas que incumplen con la normatividad, ellos no están autorizados a anunciar su servicio en las puertas de los vehículos, únicamente pueden hacerlo por medio de las aplicaciones que se instalan en los celulares inteligentes.

“Los propietarios de vehículos con plataformas no tienen la facultad de hacerse publicidad en sus propias unidades, sólo pueden hacerlo a través de sus dispositivos inteligentes, es crucial que los usuarios no se vayan a confundir pensando que son taxis, lo cual no es verdad”, recalcó.

Indicó que las 18 agrupaciones de taxistas han estado conversando este tema, porque resulta algo delicado y se acudirá ante la autoridad competente para reportar esta situación y de esta manera procedan a las revisiones correspondientes para poner orden y evitar que alguien más quiera hacerlo.

Óscar Romo Delgado dijo que los taxistas no están dispuestos a permitir estas irregularidades, porque va en contra de la prestación de este servicio hacia aquellos que han trabajado para obtener su concesión por parte del Gobierno del Estado.

Finalmente, deseó que la autoridad estatal ya se haya percatado de estos hechos para que actúen conforme a derecho y que no proliferen vehículos con identificación de algunas plataformas que únicamente deben contratarse por celulares y no por la publicidad que portan en las puertas de sus automóviles.