Benito Jiménez Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Como titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de 2018 a 2021, Santiago Nieto manipuló y alteró información de ese organismo para afectar al ex Gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, acusó ayer el abogado Javier Coello Trejo.

El litigante exhibió en conferencia un video en el que Juan Carlos Monroy Vázquez, ex director adjunto de la UIF al mando de Nieto, declara que la investigación contra el ex Mandatario tamaulipeco fue motivada por órdenes del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Esto luego de que García Cabeza de Vaca reveló que se postularía como candidato a la Presidencia.

«Y el Presidente nos dijo cómo, investíguenlo, y eso es todo. Me refiero, cuando estás en esa posición, tienes cosas que puedes identificar y nosotros podemos crear un caso», se escucha decir a Monroy Vázquez mientras cena en un restaurante neoyorquino el pasado 11 de mayo.

El ex funcionario reveló que como parte de ese proceso, Nieto pidió un favor a un funcionario estadounidense para que éste solicitara a México congelar las cuentas del ex Gobernador panista.

Coello Trejo denunció que el motivo de la investigación contra Cabeza de Vaca fue meramente político.

«El señor Juan Carlos Monroy Vázquez se entrevistó para sostener una plática cena con uno de los investigadores contratados por esta defensa. Fue director adjunto de la UIF bajo el mando directo de Nieto, encargado de análisis estratégico y responsable de las investigaciones de operaciones con recursos de procedencia ilícita», explicó.

«De esta manera, Monroy Vázquez relató a sus interlocutores que primero participó activamente en la investigación contra García Cabeza de Vaca; segundo, que el motivo de la investigación fue meramente político para impedir que el ex Gobernador pudiera presentarse a la candidatura presidencial y, tercero, que la manera de obtención de los oficios de colaboración de las agencias de Estados Unidos era a través de intercambio de favores».

Por estos hechos, el abogado indicó que Nieto está denunciado ante la Fiscalía General de la República (FGR) con los nuevos elementos aportados.

«Los hechos denunciados consisten en: alteración y manipulación de información en posesión de la UIF con el propósito de imputar falsamente la comisión de delitos al ex Gobernador; falsificación y revelación de información por parte de funcionarios de la UIF en colusión con dirigentes y candidatos de Morena, con el fin de incidir en el proceso electoral de Tamaulipas», enlistó el abogado.

Además, indicó, conspiración para provocar la destitución ilegal del Gobernador de Tamaulipas en un evidente fraude a la Constitución; falsedad de declaraciones ante distintas autoridades federales por parte de funcionarios de la UIF en la fabricación de denuncias, así como en las comparecencias rendidas ante la Sección Instructora de la Cámara de Diputados.

También por la utilización de documentos irregulares para ocasionar el bloqueo de cuentas bancarias, entre ellos, una supuesta solicitud de colaboración atribuida a una agencia del Gobierno de Estados Unidos.

Otras carpetas de investigación en contra del actual encargado de despacho de la Procuraduría General de Hidalgo lo acusan de enriquecimiento ilícito, operaciones con recursos de procedencia ilícita y contra la administración de justicia, subrayó el litigante.