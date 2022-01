Óscar Uscanga Agencia Reforma

ZACATECAS, Zacatecas.-El Gobernador morenista de Zacatecas, David Monreal, acusó ayer que la inseguridad que permea en la entidad es responsabilidad de administraciones anteriores y presumió cifras a la baja de delitos de alto impacto desde que inició su gobierno en septiembre pasado.

«Aunque sé que a algunos les incomoda, nadie debe de olvidar que el tema de la inseguridad no llegó producto de la casualidad ni de la mala suerte de los mexicanos, de los zacatecanos, llegó producto de los malos Gobiernos, de las malas decisiones», aseveró en rueda de prensa.

«No fue en un año, dos años, tres años, cinco años, no fue en un sexenio, les llevaron sexenios, les llevaron décadas, es un debate público, no sé por qué se asustan».

El morenista presentó estadísticas de la Fiscalía estatal en las que se refleja una disminución de homicidios dolosos durante diciembre pasado.

En una gráfica se muestra que en septiembre hubo 201 asesinatos, de los cuales 130 ocurrieron desde el día 12 de ese mes, cuando llegó Monreal al Gobierno, mientras que en octubre hubo 151 homicidios dolosos, en noviembre se registraron 166 casos y diciembre cerró con 118 expedientes.

El pasado 6 de enero, tras informar el hallazgo de 10 cuerpos frente a Palacio de Gobierno, el mandatario morenista insistió que esta inseguridad era una «herencia maldita», mientras que en octubre de 2021 culpó a Felipe Calderón de iniciar una violencia imparable en el País durante su sexenio.

Reportan 4 asesinatos

En el fin de semana se registraron al menos cuatro asesinatos en los municipios de Calera y Fresnillo, de acuerdo a reportes locales.

Durante las primeras horas de ayer se reportó el hallazgo del cuerpo de un hombre envuelto en sábanas a un costado de la carretera que conduce a la comunidad de Río Frío, en Calera.

Un hombre fue encontrado colgado en un puente peatonal de la colonia Industrial, de Fresnillo, mientras que el pasado sábado dos mujeres fueron asesinadas a balazos y halladas calcinadas en la carretera estatal Fresnillo-Bañón, en Fresnillo.

