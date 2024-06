Jesús Guerrero Agencia Reforma

ACAPULCO, Guerrero.- Tras ocho meses de la tragedia por el huracán «Otis» en Guerrero, damnificados de este puerto denunciaron que la titular de la Secretaría de Bienestar, Ariadna Montiel, ha incumplido con los apoyos que prometió el Gobierno federal.

Enrique Meza Montano, uno de los afectados que fue evacuado a Guadalajara por un problema de salud, narró que el pasado 27 de noviembre le escribió a Montiel por Facebook explicándole su situación.

«A mi me dio mucho gusto que me haya contestado Ariadna Montiel a quien luego le escribí todas mis referencias, de los daños de mi casa y mi negocio», afirmó el empresario, quien también es vocero de «No Censados Acapulco Otis», una comisión que busca que lleguen los apoyos al puerto.

Sin embargo, han pasado más de 200 días de ese mensaje y Meza Montano no ha recibido ningún apoyo del Gobierno, a pesar de que se registró en tiempo y forma en la Línea del Bienestar el 6 de diciembre del 2023.

El Vocero expuso que ante la falta de un censo que aglutinara a todas las familias acapulqueñas, éstas se unieron a «No Censados Acapulco Otis», que ya cuenta con 6 mil 888 personas, pero sólo 3 mil 889 tienen documentos que avalan su registro ante el Bienestar.

La comisión tiene una página en Facebook en donde los afectados cuentan lo que vivieron la noche del pasado 24 de octubre.

«Estamos en una situación crítica, ya viene el tiempo de lluvias y no hay pagos para la reconstrucción de las casas, y no tenemos ayuda económica», escribió un usuario de nombre Manuel Rojas.

Sonia Estrada, otra de las damnificadas, relató que ese mismo día habló vía telefónica con un hombre del Bienestar, quien le dijo que le hablara en un tiempo de 10 minutos, pero ya no se comunicó.