Benito Jiménez Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO: Trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) denunciaron que atendieron pacientes a destajo, con consultas de apenas 15 minutos, y que debieron comprar, con su propio salario, materiales médicos ante la falta de insumos en sus unidades, durante la protesta que realizaron este miércoles en la Ciudad de México.

Judit Trejo, licenciada en Terapia Física y Rehabilitación, denunció que los trabajadores enfrentaron jornadas de atención saturadas, falta de materiales y reclamos de derechohabientes que responsabilizaron al personal médico por las deficiencias del servicio.

«Estamos viendo pacientes como si fuera a destajo, nos hacen ver pacientes a destajo, porque es uno tras otro, tras otro, tras otro, y de verdad es que no se puede», relató en el marco de las protestas de hoy.

«Nos dan un cubículo para ver cada 15 minutos un paciente, el paciente no se puede sentar tan rápido, no se puede desvestir tan rápido y lo tenemos que estar arreando, esa es la palabra, arreando, para que salga rápido y entre otro», denunció.

Trejo aseguró que la escasez de recursos también obligó al personal a cubrir gastos que correspondieron al Instituto, particularmente en materiales utilizados durante las terapias.

«Compramos electrodos, ponemos material para hacer movilizaciones, pelotas, material que necesitamos porque no hay recursos», sostuvo.

La trabajadora afirmó que adquirió incluso pesas y otros artículos necesarios para realizar sus actividades, pese a que esos gastos redujeron sus ingresos.

«No me pesa comprar mis electrodos, no me pesa comprar mis pesas, no me pesa, no me pesa porque lo que recibo del paciente es, te dan lo que tienen, te dan unas galletas, te dan un agua, te agradecen», expresó.

La fisioterapeuta también reveló que sufrió agresiones verbales de derechohabientes inconformes por la atención recibida, aunque atribuyó esa situación a la saturación de servicios, la falta de insumos y las deficiencias en la programación de citas.

«Muchas veces en rehabilitación, desgraciadamente es así», respondió al ser cuestionada sobre las agresiones.

Explicó que los reclamos por medicamentos y atención recayeron directamente en los trabajadores, quienes enfrentaron a pacientes molestos por problemas que rebasaron sus funciones.

«Solamente los insultos nos los llevamos nosotros y ellos lo saben», reclamó.

La especialista consideró que las condiciones laborales y la carga de trabajo restaron atractivo al IMSS para los profesionales de la salud.

«El Seguro está muy mal y se sostiene, pero por los trabajadores», afirmó.

En ese contexto, Trejo calificó como ofensivo el anuncio de incremento salarial del 8 por ciento realizado por Zoé Robledo, titular del Instituto, al considerar que la propuesta ignoró las condiciones de trabajo y las necesidades de los derechohabientes.

«Es una mentada de madre para los trabajadores, de verdad es que él no se pone los zapatos ni del trabajador, ni del derechohabiente, ni de los médicos, enfermeras, asistentes médicos que día con día damos el servicio a los pacientes con lo que tenemos», declaró.

«Somos profesionales, somos algo muy importante para el país, somos profesionistas, somos gente que le gusta su trabajo, que tiene ética profesional y se nos hace vergonzoso que ese 8% lo diga con tanto orgullo, como si fuera demasiado», agregó.

Exigen cambio en dirigencia sindical

Juana Edith García Becerra, fisioterapeuta de la Unidad de Medicina Física y Rehabilitación Sur, vinculada al complejo de Siglo XXI, también rechazó la propuesta salarial y acusó que la dirigencia sindical negoció sin escuchar suficientemente a los trabajadores de base.

La propuesta anunciada por Robledo contempló un incremento global del 8 por ciento, dividido en 4 por ciento directo al salario tabular y otro 4 por ciento en conceptos de ayuda de renta y vivienda.

Los trabajadores inconformes exigieron un aumento del 10 por ciento directo al salario tabular, además de un 4 por ciento adicional en prestaciones.

García Becerra consideró que el anuncio oficial presentó como incremento salarial una suma de conceptos que tuvieron efectos distintos sobre el ingreso de los empleados.

«Haciendo cuentas, también es una tomada de pelo para nosotros como trabajadores, porque si lo desglosamos, realmente lo que nos están ofreciendo es más o menos como un 3 y tantos por ciento», afirmó, al referirse a sus propios cálculos.

La fisioterapeuta advirtió que los inconformes mantendrían las movilizaciones y exigirían responsabilidades a la dirigencia del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS), encabezada por Rafael Olivos.

«Queremos la cabeza de nuestro secretario general, porque en lugar de apoyarnos, la verdad es que nos está hundiendo», expresó.

También cuestionó que las negociaciones salariales se realizaran sin una participación efectiva de los trabajadores de base.

«También el trabajador tiene que ser escuchado, también el trabajador tiene que tener voz y voto, y nuestros estatutos lo dicen, no nada más es que ellos negocien, también tienen que tomarnos en cuenta nosotros como bases trabajadoras», sostuvo.

La protesta de este miércoles dio continuidad a las movilizaciones realizadas la semana anterior por personal médico, de enfermería y de otras categorías del IMSS, quienes reclamaron mejoras salariales, abasto de medicamentos, contratación de personal y condiciones adecuadas para atender a los derechohabientes.

Las inconformes advirtieron que continuarían organizándose ante una propuesta salarial que consideraron insuficiente y frente a las deficiencias operativas que, aseguraron, afectaron tanto a los trabajadores como a los pacientes.