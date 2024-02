Acusan cobro de rampas de emergencia en carreteras

Manuel Alejandro Alvarez Torres Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-A pesar de que su cobro está prohibido, transportistas denuncian pagos superiores a los 500 mil pesos por utilizar las rampas de emergencia en carreteras y autopistas, lo que pone a las empresas en una situación financiera crítica.

A estos cobros de uso por las rampas se suman los de grúa y arrastre, que no son cubiertos por los seguros, lo que ha llevado a los dueños de camiones a pedirle a sus choferes que vuelquen la unidad, con las consecuencias de seguridad que ello tiene.

El año pasado, la SICT anunció la eliminación de cobro por el uso de dicha infraestructura y estableció topes en las cuotas de arrastre para evitar abusos.

Sin embargo, en los hechos esto no se aplica.

«Quienes hacen los cobros son los departamentos jurídicos, el organismo dice que lo hacen a escondidas de él, pero cobran en nombre de Capufe y hay que ir a pagar a Capufe», aseguró Rafael Ortiz, presidente de la Alianza Mexicana de Organizaciones de Transportistas.

De acuerdo con Caminos y Puentes Federales, la red carretera a su cargo cuenta con 20 rampas de emergencia.

El dirigente indicó que el costo por utilizar una rampa se calcula con base en la cantidad de metros utilizados durante la maniobra de emergencia y dijo que puede llegar hasta 500 mil pesos, mientras que el arrastre alcanza cantidades similares.

«Por un tráiler sencillo se pagan hasta 250 mil pesos, pero cuando es un camión doblemente articulado (full) anda rebasando los 500 mil pesos, a lo que se le suma el costo de la grúa (de arrastre y salvamento)», detalló.

Ortiz Pacheco señaló que utilizar esas rampas puede arruinar a un transportista y hasta a una empresa grande del sector, pues el seguro no le cubre su utilización ni el servicio de grúa al argumentar que fue accidente.

«Entonces, nos dejan con toda la responsabilidad y los daños. Por eso optamos el año pasado (2023) por ordenarles a los operadores que mejor volcaran el camión sobre la carretera para garantizar que el seguro nos cubre. A eso nos obligaron», sostuvo.

Al referirse al costo de arrastre tras el uso de una rampa de emergencia, dijo que es similar al que se cobra por el uso de la rampa.

El 3 de mayo de 2023, la SICT publicó en el Diario Oficial de la Federación el Reglamento de los Servicios Auxiliares al Autotransporte Federal de Arrastre, de Arrastre y Salvamento y de Depósito de Vehículos, el cual tiene como objetivo evitar los cobros abusivos de las grúas.

El líder transportista consideró que el reglamento es bueno, pero lamentó que no haya quien vigile su cumplimiento.

«No hay quien lo vigile, no tenemos Guardia Nacional, no hay inspectores de la SICT y las Fiscalías de los estados no intervienen; entonces, tener reglamento o no es inservible. Queremos que se respete el reglamento a raja tabla» apuntó.

Otra fuente que pidió omitir su nombre señaló que en autopistas concesionadas se cobra el uso de rampa de emergencia y el costo varía dependiendo la afectación que se cause a la misma, por su reacondicionamiento y para el retiro de la unidad accidentada.