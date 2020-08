Se manifiestan trabajadores del ISSSTE en la explanada del Hospital General y bloquean la avenida Universidad para exigir la salida de la subdirectora administrativa Araceli Sánchez Ramírez, acusada de tráfico de influencias, despido injustificado de trabajadores, ejercicio indebido de la función pública, por la falta de medicamentos y materiales, así como de un subejercicio de cerca de 26 millones de pesos.

En punto de las 9 de la mañana, un grupo de trabajadores encabezados por la secretaria general del Sindicato Independiente de Trabajadores del ISSSTE, Rosa María Bonilla Barrón, así como del sindicato de SADER, representante de los maestros jubilados y derechohabientes, tomaron la avenida Universidad para pedir la salida dicha funcionaria. Afirmó que desde hace 3 meses hay carencias de medicamentos oncológicos, además de que no hay insumos para los médicos y enfermeras y un subejercicio de recursos por cerca de 26 millones de pesos.

Adicionalmente, comentó que hay pasivos desde el pasado mes de abril de servicios subrogados en el Hospital MAC que no han sido sacados adelante, por lo que dicho hospital privado advirtió que a partir de este lunes 3 de agosto ya no recibe a ningún paciente subrogado hasta que el ISSSTE no se ponga al corriente con los pagos correspondientes.

Posteriormente, fueron atendidos por la directora del Hospital General del ISSSTE, Yareli Barba, quien pidió que pasara una comitiva a la Sala de Juntas para arreglar la situación, donde se presentó Araceli Sánchez junto con su abogado. Ya en dicha reunión, los integrantes del SITISSSTE fueron informados que este martes viene a Aguascalientes Heriberto Romero Peralta, titular de la Comisión de Vigilancia del ISSSTE y representante del director general, Luis Antonio Ramírez Pinedo; así como Luis Antonio García Calderón, titular del órgano Interno de la Contraloría de Oficinas Centrales, con el fin de resolver la situación de la funcionaria señalada.

Por lo pronto, Rosa María Bonilla Barrón, dirigente del SITISSSTE, sentenció que seguirán en la misma postura de pedir la salida de dicha funcionaria del ISSSTE en Aguascalientes, “y si este martes no tenemos esto, junto con los compañeros mañana miércoles nuevamente nos vamos a manifestar con otros sindicatos, tomando otras medidas. Vamos a entrar al hospital y vamos a obstruir la entrada de Araceli a su oficina”.

