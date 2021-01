Maestros despedidos injustamente del Conalep piden a la institución que cumpla con el laudo dictado por el juez desde el año 2017, a través del cual está obligada a pagar a los docentes los salarios caídos, prestaciones, así como su respectiva reinstalación.

Guillermo Flores Tostado, quien era maestro de Matemáticas y Electrónica de dicha institución educativa, comentó que en el año 2012 cerca de 30 docentes fueron despedidos injustificadamente del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica del Estado de Aguascalientes por adherirse a un sindicato distinto al del SNTE.

A pesar de lo anterior, dijo que a la fecha el Conalep no ha cumplido con la orden del juez, de ahí que los afectados han emitido amparos y casualmente les dan las audiencias un día antes de salir de vacaciones en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje. “Una vez incluso hasta se les perdió nuestro expediente, entonces ha habido argucias legales que nos han retrasado todo este asunto y no se ha visto una voluntad ni de Gobierno ni del Conalep en que se cumpla lo que está condenado a pagar por parte de ellos”.

Estableció que en la audiencia del pasado 17 de diciembre, los docentes afectados propusieron una planilla de liquidación con los aumentos que ha habido desde el momento de su despido a la fecha, para lo cual la Junta Local tiene 10 días hábiles para resolver y cuyo plazo se cumple esta semana que inicia, de si se acepta o no y cuyo órgano tiene que determinar el monto.

Indicó que en dicha audiencia el abogado del Conalep argumentó como pretexto que no han pagado a causa de la pandemia, sin embargo, en una investigación realizada sobre los estados financieros de la institución, ésta cuenta con los recursos suficientes para poder cubrir lo que les adeudan. Destacó que los montos a pagar a los maestros varían de acuerdo a su antigüedad, los cuales van desde los 200 mil hasta los 500 mil pesos por cada docente, sin embargo, esto sigue siendo una bola de nieve y al dejar pasar más tiempo, la cantidad a pagarles aumenta “y van a seguir poniendo más pretextos para no pagarnos, por lo que pedimos que se aplique la justicia”.