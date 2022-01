Staff Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- El Gobierno de México fue señalado de abandonar su caseta de promoción durante los últimos dos días de la Feria Internacional de Turismo (Fitur) 2022 en Madrid, España, misma que concluyó ayer.

A través de redes sociales, usuarios exhibieron videos en donde se registró que a partir del sábado no había personal de la Secretaría de Turismo ni ningún otro trabajador en la caseta del Pabellón 3 de la Fitur, que inició desde el 19 de enero.

«Vine con la ilusión de encontrar a mi cultura, a México, y sí, efectivamente aquí está el espacio, los stands, pero no hay nadie haciendo promoción. Resulta que no hay nada, no hay folletos, no hay absolutamente nada», relató una usuaria mientras registraba en video el abandono.

«Tenemos el letrero de México en grande, varia gente se pasa, pero no hay nada, hay otros países como República Dominicana, hay shows, están entregando flyers; está Brasil, está Colombia y en todos hay información, muestras gastronómicas, demostrando su riqueza cultural, en México ya no hay nadie en stands», agregó.

En la crítica, también se expresó que, en contraste y previo al fin de semana, sí fueron observados políticos al frente de las exposiciones, tal como ocurrió en la inauguración, cuando el Gobernador priista de Oaxaca, Alejandro Murat, saludó al Rey Felipe VI de España.

«En promoción turística no tenemos nada, es una pena. No hay ya información, folletos, es el primer día que se abría al público general este evento, es una verdadera pena y es una vergüenza que México, pues, nada, no tengamos visibilidad, cuando tiene tanta riqueza cultural y cosas que ofrecer».

De acuerdo con información oficial, la Fitur se inauguró el pasado 19 de enero con entrada a profesionales del sector hasta el pasado viernes 21 de enero, y posteriormente, durante el fin de semana se abrieron las puertas al público en general.

En ella, se detalló, hubo la participación de 127 países y al menos 111 mil 193 asistentes, 30 mil de ellos durante los dos días que se permitió la entrada al público en general.

Este año, los estados representados en la Feria fueron Baja California Sur, Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Durango, Guanajuato, Guerrero, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, Sinaloa, Yucatán y Quintana Roo.

Denigran trabajo: Torruco

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego de que se dio a conocer que la caseta de promoción de México lució abandonada los últimos dos días de la 42 edición de la Feria Internacional de Turismo (Fitur) 2022 en Madrid, el Secretario de Turismo, Manuel Torruco, condenó ayer «cualquier intento por demeritar el trabajo llevado a cabo».

En un comunicado, en donde se detallaron las actividades del funcionario durante su gira en España, Torruco emitió su postura de manera breve y sin hacer alusión directamente a la denuncia en redes sociales.

La feria, que inició el día 19 y concluyó ayer, abrió sus puertas al público en general el fin de semana. La Embajada de México en España emitió un tuit en el que adjuntó fotografías y aseguró que hubo presencia de trabajadores y público en el stand de México.

Asimismo, Torruco y la dependencia a su cargo replicaron en sus redes sociales la información de un medio en el ramo en el que se resaltaba la importancia de promover el turismo con los profesionales, sin confirmar el abandono del fin de semana.

