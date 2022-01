Benito López Agencia Reforma

CIUDAD VICTORIA, Tamaulipas.- Tras señalar que Santiago Nieto, ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) engañó al Presidente Andrés Manuel López Obrador, el Gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, advirtió que el ex funcionario caerá, por estar acusado en Estados Unidos de uso indebido de documentos.

Afirmó que Nieto presentó pruebas falsas para pedir su desafuero a la Cámara de Diputados, tras una denuncia por presunto fraude fiscal de 6.5 millones de pesos.

«Es sumamente delicado que se haya utilizado este instrumento, una parte del Gobierno, con fines políticos electorales y que haya engañado a la Cámara de Diputados y al señor Presidente de la República; este señor (Santiago Nieto) ya tiene denuncias también en Estados Unidos y va a caer, va a caer», indicó el panista.

Cuestionado sobre la situación que enfrenta Nieto, que pasó de acusador a ser denunciado, García Cabeza de Vaca señaló que actuó con cobardía contra los enemigos del régimen.

«¿Están hablando de sicario Nieto?, sicario porque se dedicó a asesinar, a matar, a acribillar cobardemente a los adversarios políticos. Era un instrumento que estaba utilizando Morena para acabar con los adversarios.

«Se los dije en su momento, que todo iba a caer sobre su propio peso, no solamente hoy en día éste es acusado de enriquecimiento ilícito que no tiene manera de comprobar, sino que ahora ya se está demostrando que utilizó documentos falsos, que engaño al Congreso de la Unión, a la Cámara de Diputados, y engañó al señor Presidente de la República, fabricó delitos inexistentes; se los dije en su momento, que todo era una operación manipulada, ahora ya sabemos de dónde venía todo esto», insistió en entrevista.

El mandatario estatal precisó que el ex titular de la UIF enfrenta denuncias no solo en México, sino también en Estados Unidos.

REFORMA publicó que cooperativistas del Cruz Azul denunciaron a Nieto ante el Departamento de Justicia, por uso indebido de documentos.

De acuerdo con el panista, un documento igual presentó para justificar el congelamiento de sus cuentas y de varios más, pues el ex funcionario afirmó que realizaban operaciones con recursos de procedencia ilícita.

«Lo más relevante es que ya salió todo a relucir, más otras cosas que seguramente van a salir acerca de ese personaje, que engañó a la Cámara de Diputados, que manipuló y falseó información, y que presentó documentos apócrifos. Va a tener problemas no sólo en México, sino también en Estados Unidos», afirmó.

En su caso, dijo que será su equipo jurídico el que determine si presentan denuncias contra Nieto.

