Acusan a mujer de atacar a joven dentro de un gimnasio

Una mujer de 35 años terminó detenida por policías municipales luego de ser señalada por presuntamente agredir a una joven de 20 años dentro de un gimnasio ubicado en el fraccionamiento Los Pirules, en Aguascalientes.

Los hechos ocurrieron en un establecimiento localizado en el cruce de las calles Magnolia y Pirulero, donde, de acuerdo con la versión de la afectada, identificada como María, fue atacada mientras realizaba su rutina de entrenamiento.

La joven relató que otra mujer comenzó a agredirla físicamente, primero jalándola del cabello y después empujándola para sacarla del gimnasio. Una vez en el exterior, presuntamente la aventó contra una pared.

El incidente fue reportado a las autoridades, por lo que elementos del Grupo Motorizado Centauros de la Policía Municipal acudieron al establecimiento para atender la situación.

Tras entrevistarse con la afectada, quien manifestó su intención de presentar una denuncia, los uniformados procedieron a detener a la presunta agresora, identificada como Alma «N», de 35 años.

La mujer fue trasladada ante el agente del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado, donde se determinará su situación jurídica.