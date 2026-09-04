Acusan a mujer de agredir a su pareja en Valle de Aguascalientes

Una mujer de 31 años fue detenida en el fraccionamiento Valle de Aguascalientes, en San Francisco de los Romo, luego de que su pareja la señalara por presuntamente agredirlo física y verbalmente.

Policías del Mando Coordinado acudieron al lugar tras recibir un reporte por violencia familiar a través de la frecuencia de radio.

Al arribar, los uniformados entrevistaron a un hombre de 53 años, quien acusó directamente a su pareja, identificada como Rosibel, de haberlo atacado de manera física y verbal.

Ante el señalamiento, los agentes procedieron con la detención de la mujer por su presunta responsabilidad en el delito de violencia familiar.

Finalmente, Rosibel fue puesta a disposición del agente del Ministerio Público del fuero común de la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes, donde se determinará su situación jurídica.