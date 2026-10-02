Productores de leche de Aguascalientes acumulan semanas sin recibir pagos de Liconsa, luego de que los retrasos comenzaran hace cinco semanas, sin que hasta el momento la gerencia estatal haya ofrecido una explicación sobre las causas de la demora, situación que estaría afectando a más de cien productores.

Pequeños productores, quienes solicitaron mantener el anonimato, señalaron que el problema alcanza a quienes entregan su producción en los centros de acopio de Pabellón de Arteaga y Salto de los Salado, así como en comunidades como Calvillito y Palomas. En el Centro de Acopio Granjas Fátima y en el de Pabellón se recolectan diariamente cerca de 100 mil litros de leche destinados al programa Leche para el Bienestar.

Explicaron que los retrasos comenzaron hace cinco semanas y que actualmente acumulan tres semanas sin recibir los recursos correspondientes por la leche entregada a la empresa paraestatal.

Los afectados manifestaron preocupación por la falta de información de la representación estatal de Liconsa, al señalar que hasta ahora no cuentan con una explicación clara sobre las causas del retraso ni sobre la fecha en que podrían regularizarse los pagos.

De acuerdo con los productores, la situación no es exclusiva de Aguascalientes, pues también se estaría registrando en otras entidades, entre ellas Chihuahua y Coahuila, donde productores enfrentan igualmente retrasos en sus pagos.

Ante este escenario, los productores esperan una respuesta de las autoridades y de la empresa paraestatal que permita conocer las causas de la demora y establecer una fecha para la regularización de los adeudos.