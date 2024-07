Claudia Guerrero, Rolando Herrera Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- El Gobierno federal acusó ayer al Poder Judicial de incrementar la liberación de presuntos criminales en fines de semana, para evitar que las autoridades obtengan nuevas órdenes de aprehensión o causas penales que puedan mantenerlos en la cárcel.

El Subsecretario de Seguridad, Luis Rodríguez Bucio, informó que de 250 acusados que han salido de prisión entre 2018 y 2024, el 77 por ciento ha conseguido el beneficio gracias a fallos otorgados en juzgados los días viernes, sábado y domingo.

«Son jueces que de alguna manera facilitan la salida de personas privadas de su libertad en fines de semana. En fines de semana tenemos registrados 192 personas privadas de la libertad que se les ha otorgado su libertad entre el viernes y domingo; mientras que de lunes a jueves solamente 58 personas», dijo.

El General explicó que, cuando las liberaciones se registran en fines de semana, es mucho más complejo y tardado verificar con las Fiscalías si se tiene alguna otra causa penal o carpeta de investigación contra el acusado.

Al presentar una selección de 25 casos criminales relevantes, Bucio afirmó que entre los beneficiados de los «sabadazos» hay sicarios, secuestradores, extorsionadores y traficantes de personas.

Según dijo, los jueces han permitido la salida de integrantes de los cárteles de Jalisco, Sinaloa, Golfo, Zetas, Templarios, Santa Rosa de Lima, Guerreros Unidos, Unión Tepito y Anti-Unión Tepito.

La lista incluye al que fuera jefe de seguridad de Joaquín «El Chapo» Guzmán, al hermano de Nemesio Oceguera, alias «El Mencho»; la cuñada de «El Marro», una ex colaboradora de Genaro García Luna y dos presuntas sicarias involucradas en el atentado contra Omar García Harfuch, futuro Secretario de Seguridad Pública, entre otros.

Durante la conferencia del Presidente Andrés Manuel López Obrador fueron calificados como «jueces facilitadores» Gregorio Salazar, Andrés Escamilla, Enrique Hernández, Adrián Leobardo Ríos, José Miguel Moreno, Arturo Cipriano Garza de León, Haydeee Santiago, Francisco Reyes y Angélica Sánchez.

También fueron acusados Rogelio León Díaz, Daniel Ramírez, María Antares Núñez, Rey David Olguín, Tereso Ramos, Juan Pablo Cortés, Perla Fabiola Estrada, Diana Patricia Arámbulo, José Luis Hernández, Guillermina Matías, Teresa López, Gabriela Almazán, Enrique Beltrán, Karina Castillo y Eucario Adame.

El Presidente sostuvo que los llamados «sabadazos» son una muestra de los niveles de corrupción que se registran al interior del Poder Judicial.

«¿Todo esto a poco no es una vergüenza? Imagínense, esto es una vergüenza. ¡Cómo es posible que de lunes a jueves liberen a 58 y el fin de semana 192!

«¿Cómo se explica eso? Ya esto es en sí una denuncia y es corrupción. Y fíjense cómo ha venido cambiando, afortunadamente, 23 y 24. Porque estamos aquí hablando del tema, pero antes era el mundo del anonimato, todo era clandestino, no se sabía nada», reprochó.

El Mandatario insistió en que si los jueces son sujetos de amenazas o de extorsiones, deben solicitar su cambio de adscripción o abrir un despacho de abogados.

Además, corresponsabilizó al Poder Judicial de los problemas de violencia e inseguridad que se registran en el País.