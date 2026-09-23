Un hombre de 43 años fue detenido dentro de una vivienda del fraccionamiento Gómez Portugal, luego de ser señalado por presuntamente exhibir sus genitales frente a dos menores de edad.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal acudieron a un domicilio de la calle Acuario tras recibir el reporte. Al llegar, se entrevistaron con Estephania, de 33 años, quien acusó directamente a uno de los inquilinos del inmueble.

De acuerdo con su señalamiento, un adolescente de 15 años y una niña de 12 subían por las escaleras de la vivienda cuando observaron al hombre dentro de un baño cuya puerta se encontraba abierta. Al percatarse de la presencia de los menores, presuntamente se exhibió desnudo frente a ellos.

Con autorización para ingresar al domicilio, los uniformados buscaron al señalado y lo localizaron todavía dentro de la propiedad.

El individuo fue identificado como Juan, de 43 años, quien fue detenido y trasladado ante el Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado.

Será dicha autoridad la encargada de continuar con las investigaciones para esclarecer los hechos y determinar la situación jurídica del detenido.