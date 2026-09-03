Acusan a joven de atacar a su pareja con un tubo de PVC

Una mujer de 24 años fue detenida por policías municipales después de que su pareja la señalara directamente de haberlo golpeado con un tubo de PVC, durante un incidente registrado en el fraccionamiento Villas del Río.

La intervención ocurrió cuando elementos que patrullaban sobre avenida Villas del Río fueron abordados por un hombre, quien les advirtió que su hermano estaba siendo agredido en el cruce de Río Manitoba y avenida José E. Femat Gutiérrez.

Los uniformados acudieron al punto y encontraron a dos personas. Según el reporte, una mujer sostenía con la mano derecha un tubo de PVC, pero lo dejó caer al advertir la presencia de los policías.

En el lugar, Aron, de 25 años, manifestó que su pareja lo había atacado momentos antes con dicho objeto, causándole golpes en ambos brazos, tórax y espalda.

Tras el señalamiento del joven, los agentes detuvieron a Lizbeth “N”, de 24 años, por su probable responsabilidad en el delito de lesiones.

Además, aseguraron como indicio un tubo de PVC de aproximadamente 1.20 metros de longitud, presuntamente utilizado durante la agresión.

La mujer y el objeto fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado, instancia encargada de determinar su situación jurídica.