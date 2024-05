Iris Velazquez Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Horas después de justamente reunirse con el candidato emecista Jorge Máynez, la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT) acusó a Movimiento Ciudadano (MC) y al INE de presionar a medios de comunicación para que cubran sus eventos presidenciales, lo cual, aseguró, atenta la libertad de expresión.

A través de un posicionamiento público, la CIRT señaló la acción conjunta como intimidatoria, retrógrada y frívola.

Asimismo, informó que el 30 de abril pasado, cientos de estaciones de radio y TV, públicas y privadas, fueron notificadas por el instituto del procedimiento instaurado a petición de MC.

«Se solicitan medidas cautelares a efecto de los concesionarios, sus cuentas de redes sociales y páginas de internet brinden cobertura al partido MC y a su candidato», señala el PEF 1092/2024.

La CIRT consideró que la orden no tiene sustento porque, según el monitoreo del INE, se ha difundido ‘la gran cantidad’ de 19 mil 681 notas en estos espacios, con duración superior a 245 horas, a favor del candidato presidencial del ‘movimiento naranja’.

«La CIRT condena el atentado a la libertad de expresión hacia todas las plataformas de comunicación en México por parte de Movimiento Ciudadano. El partido político (MC) busca intimidar a toda la radiodifusión para obligarla a cubrir a su candidato Jorge Álvarez Máynez», expresó.

«La cobertura de cualquier candidato/partido es una decisión de cada comunicador, de cada medio. El buscar obligar legalmente a dar cobertura e incidir sobre las decisiones editoriales de cientos de comunicadores nunca se había visto en México. La cobertura periodística se debe buscar a través de eventos de interés general, que sean noticia, no mediante amenazas legales».

Finalmente, las reglas electorales aplicables para toda la radio y TV expresamente señalan que, en todo momento, operará la ‘libertad de expresión y la libre manifestación de las ideas’ para cada medio de comunicación, así que lo realizado por MC no tiene siquiera sustento legal. Mucho menos el tratar de regular a las redes sociales y las plataformas de internet. Todo ello es censor y retrógrado»

Ante ello, la CIRT indicó que brindará apoyo jurídico a todas las estaciones de radiodifusión y presentará una denuncia ante el INE por el «ataque frívolo» y sin sustento contra la radiodifusión y sus comunicadores.

Además, advirtió que se procederá legalmente contra el Encargado del Despacho de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva del INE, Hugo Patlán Matehuala, por haber dado trámite a la denuncia que insistieron es a todas luces ilegal y violatoria de la normatividad.

«Exhortamos a los partidos y candidatos a tener propuestas de altura, para la ciudadanía y no de buscar ejecutar actos intimidatorios cuando la radio y TV son el principal medio por el que se informa el electorado», manifestó el Consejo Directivo de la CIRT.

Lo anterior fue contestado a través de X (antes Twitter) por Jorge Álvarez Máynez, quien defendió que busca igualdad en esta contienda electoral.

«Nadie quiere censura ni acotar la libertad de expresión. Al contrario: el principio constitucional de equidad justamente tiene por finalidad defender la libertad de expresión y el derecho a la información. Los datos del monitoreo del @INEMexico son públicos y contundentes», señaló al adjuntar gráficas en las que en tiempo y piezas de monitoreo, incluso, va por debajo de Samuel García, quien fue el precandidato presidencial de MC.

Este 1 de mayo, a las 13:52 horas la CIRT subió imágenes sobre el encuentro entre sus concesionarios y Jorge Álvarez Máynez, donde apuntó, intercambiaron visiones sobre los desafíos y oportunidades en el país. Prácticamente, tres horas más tarde, emitieron un comunicado con la acusación de censura promovida por su partido.

Orgulloso de sus rutas políticas

Al presidir el arranque de campañas locales en Nayarit, el abanderado de MC, Jorge Álvarez Máynez, refirió que pese a las críticas de la Oposición, él se siente orgulloso de su camino político.

«Yo me siento orgulloso del camino que he dado, de las rutas que he trazado, de las luchas que he dado y me da mucho gusto que mucha gente hoy identifica que una cosa es López Obrador y lo que ha hecho, (acciones) que nosotros lo hemos impulsado toda la vida (el aumento al salario, los programas sociales que lo hemos planteado nosotros)», expuso.

Esto lo sacó a propósito de hablar de la foto que fue ventilada la semana pasada en la que él, más joven, aparece a lado del ahora Presidente Andrés Manuel López Obrador.

«Cuando me querían sacar eso los del PRIAN, cuando me querían sacar que yo defendía a Andrés Manuel en el desafuero, que yo luché contra la ley Televisa, que yo luché a lado de López Obrador por muchos años, y me querían sacar una foto ahí de más de 20 años, yo la subí y le dije a la gente que nos sigue», añadió.

«Una cosa es López Obrador y otra cosa muy distinta son los gobiernos locales, los gobiernos municipales de Morena, que han salido muy malos, que son de gente que se quiere colgar de esos programas que la gente recibe y agradece. Hoy es Primero de Mayo y la única candidatura que está con la clase trabajadora es la nuestra».