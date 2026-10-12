Acusan a hombre de agredir sexualmente a su hijastra de 17 años

Un hombre de 37 años fue detenido por elementos de la Policía Municipal de Jesús María, señalado como presunto responsable de una agresión sexual contra su hijastra, una adolescente de 17 años, en hechos registrados en el fraccionamiento Buenavista II.

El sospechoso, identificado como Alberto N., fue arrestado luego de que se recibiera una llamada al Servicio de Emergencias 911, mediante la cual se alertó sobre una presunta agresión sexual ocurrida dentro de un domicilio de dicho sector habitacional.

Tras recibir el reporte, policías municipales que operan bajo el esquema de Mando Coordinado se trasladaron al lugar, donde encontraron a una mujer acompañada de una vecina.

Durante la intervención, los uniformados recabaron el testimonio sobre lo ocurrido y se señaló al padrastro de la adolescente como presunto responsable de la agresión.

Ante estos señalamientos, los agentes procedieron a detener a Alberto N., de 37 años, quien fue trasladado al Centro de Justicia para las Mujeres de la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes.

El individuo quedó a disposición del agente del Ministerio Público del fuero común, autoridad que abrió una carpeta de investigación por los hechos denunciados y se encargará de determinar su situación jurídica.