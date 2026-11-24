A casi dos años de un homicidio perpetrado en el fraccionamiento Casa Blanca, en Aguascalientes, Jesús “N”, alias “El Numeritos” o “El 86”, fue vinculado a proceso por su presunta participación en el crimen.

Los hechos se remontan al 24 de enero de 2025. De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía General del Estado, el imputado habría vigilado los alrededores del domicilio de la víctima y recorrido las calles cercanas antes de cometer la agresión.

Cuando la víctima salió de su vivienda, presuntamente fue interceptada por Jesús, quien habría abierto fuego en su contra. Al menos un proyectil le impactó en la cabeza, provocándole la muerte en el lugar, mientras que el agresor emprendió la huida.

Las indagatorias permitieron obtener una orden de aprehensión contra “El Numeritos”, la cual fue cumplimentada por elementos de la Agencia Estatal de Investigación Criminal. El sujeto ya se encontraba recluido en un centro penitenciario.

Durante la audiencia, un juez de Control determinó vincularlo a proceso por el delito de homicidio doloso calificado con premeditación, ventaja y alevosía.

El imputado permanecerá bajo prisión preventiva oficiosa, mientras que la Fiscalía contará con tres meses para concluir la investigación complementaria.