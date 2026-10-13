Dos mujeres que trabajaban en el área de contabilidad de una agencia automotriz en Aguascalientes fueron vinculadas a proceso, acusadas de presuntamente desviar más de un millón 335 mil pesos de la empresa para la que laboraban.

Se trata de Claudia “N” y Eréndira “N”, quienes, de acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía General del Estado, habrían aprovechado sus puestos para apoderarse de recursos que debían ingresar a las cuentas de una agencia ubicada en el fraccionamiento Valle del Campestre.

Las indagatorias señalan que, entre enero de 2022 y febrero de 2024, ambas mujeres presuntamente operaron de manera coordinada, repartiéndose funciones para quedarse con un millón 247 mil 133 pesos con 97 centavos.

Sin embargo, las irregularidades no habrían terminado ahí. Durante marzo y abril de 2024, Claudia presuntamente continuó por su cuenta y se habría apropiado de otros 88 mil 420 pesos con 19 centavos.

En total, el presunto desfalco asciende a un millón 335 mil 554 pesos con 16 centavos.

Tras la denuncia presentada por estos hechos, el Ministerio Público reunió los datos de prueba que permitieron llevar a las dos señaladas ante una Juez de Control, quien resolvió vincularlas a proceso.

Como medidas cautelares, ambas tienen prohibido salir de Aguascalientes y del país sin autorización judicial. Además, se fijó un plazo de cuatro meses para concluir la investigación complementaria.