Claudia Guerrero y Rolando Chacón Agencia Reforma

SALTILLO, Coahuila.- En medio de cuestionamientos sobre un supuesto pacto entre el Gobierno federal y las bandas del narcotráfico, el Secretario de Gobernación, Adán Augusto López, acusó ayer al ex Presidente Felipe Calderón de connivencia con el crimen y de suministrarle armamento, proveniente de Estados Unidos.

Durante una reunión con integrantes del Congreso de Coahuila, el funcionario recordó que el ex Secretario de Seguridad Pública calderonista, Genaro García Luna, es procesado en Estados Unidos por sus presuntos vínculos con la delincuencia.

«Yo nada más diría la connivencia que hubo durante el Gobierno de Felipe Calderón, por ejemplo, cuando las armas que debían de ser para las Fuerzas Armadas o para los cuerpos policíacos de todo el país fueron entregadas a la delincuencia organizada, en esa operación ‘Rápido y Furioso’. Eso es un crimen de lesa humanidad.

«Por eso está detenido su compañero de partido, Genaro García Luna, en los Estados Unidos, y si el número dos del Gobierno está actualmente sujeto a proceso, seguramente no tardará en llegar la justicia y va a llegar hasta más arriba», dijo.

El tabasqueño respondió a las críticas de la diputada del PAN, Mayra Lucila Valdés, quien cuestionó que el Ejército no actúe contra la delincuencia, a pesar de que cuenta con información suficiente para enfrentarla.

«Entonces, señor Secretario, ¿acaso tienen un pacto con el crimen organizado? es mi pregunta», planteó.

La legisladora denunció que, gracias a la política de «abrazos no balazos», el país atraviesa por la etapa más violenta de su historia y los cárteles controlan el 35 por ciento del territorio, mientras las extorsiones y el cobro de piso se convierten en una «próspera industria» del crimen organizado.

«La Guardia Nacional no ha dado resultado alguno, y el que tengan mandos militares no va a hacer la diferencia», dijo.

Con rostro serio, el titular de Gobernación defendió la estrategia de seguridad, arremetió contra los estados gobernados por el PAN y también contra el ex Presidente Calderón.

«No, aquí no hay complicidad con nadie, y qué triste que, alguien que debiera de tener la sensibilidad social de saludar a una anciana, reniega de que el Presidente de la República le haya tendido la mano a la señora», indicó en relación con el saludo del Presidente a la madre del «Chapo» Guzmán.