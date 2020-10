Jorge Ricardo Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-Con la desaparición de 109 fideicomisos, entre ellos los de ciencia, arte y protección a víctimas, el Presidente Andrés Manuel López Obrador y sus diputados de Morena pretenden expropiar los recursos que fueron ahorrados, obtenidos en donación y generados por los propios beneficiarios, acusaron científicos y dirigentes de partidos políticos.

“Hay que decir las cosas por su nombre: nos están queriendo expropiar dinero que no es de ellos”, acusó el director del Instruto Nacional de Ecología, Miguel Rubio.

Recordó que los fondos donde el Gobierno espera obtener más de 68 mil millones de pesos están integrados por ahorros del presupuesto público, por dinero generado por los propios centros de investigación y por donaciones de empresas y dependencias internacionales.

“Quizás las cuentas que están haciendo los legisladores para ver cuánto dinero van a disponer son cuentas alegres, porque quizás no tengan el detalle de por lo menos estos tres tipos de dinero están contenidos en los fideicomisos y que si prospera su desaparición sería muy preocupante que todo se congelara”, añadió.

En una conversación virtual entre científicos de los 26 centros de investigación del Conacyt con dirigentes y diputados del PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano, alertaron en que es un atentado contra la ciencia la pretensión de desaparecer los fideicomisos.

El secretario general del PAN, Héctor Larios, dijo que la excusa del Presidente de que deben desaparecer porque son corruptos es una mentira, pues cada uno está sujeto a reglas de transparencia y puede ser auditado.

“Se les está robando a los mexicanos y las mexicanas y se les está robando también a los extranjeros, a las organizaciones internacionales que aportaron fondos. Se está robando a las instituciones que autogeneraron recursos y los metieron a estos fideicomisos”, expuso.

“Me parece que hay que decirle en el Congreso por su nombre a las cosas: están expropiando recursos que no son de ellos”.

Como ejemplo mencionó el Fondo Nacional para la Atención de Desastres Naturales (Fonden). donde desde finales de los 80 se comenzaron a ahorrar recursos para atender emergencias, o el Fondo para atender los gastos catastróficos en materia de salud, que ahora se buscan desaparecer.

El panista acusó que es una mentira la promesa del Gobierno de que va a reponer esos recursos.

“¿Y por qué no acuden a la deuda? No nada más por cuestiones de imagen pública, sino porque la deuda siempre implica un compromiso periódico de pago y ellos no tienen ninguna intención de reponer este robo que están haciendo, no quieren establecer ningún compromiso de pago hacia futuro”.