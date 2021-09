Staff Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-Luego que por la mañana el Presidente Andrés Manuel López Obrador dijera que los integrantes de Vox son extremistas y casi fascistas, el dirigente de ese partido español, Santiago Abascal, lo señaló de proteger a narcos.

“Ninguna declaración de quienes se abrazan a tiranos y protegen a narcos va a impedir nuestra causa a favor de la libertad, los derechos y la prosperidad de las naciones”, tuiteó el líder de la organización ultraderechista.

“Mi agradecimiento a todos los mejicanos (sic) que nos han hecho sentir como en nuestra casa. ¡Viva Méjico (sic)!”.

En su conferencia matutina, López Obrador afirmó que el PAN y el partido ultraderechista español Vox son lo mismo.

Abascal se encuentra en México para recabar firmas de apoyo a la “Carta de Madrid”, documento que plantea crear estructuras que impidan “regímenes totalitarios de inspiración comunista, apoyados por el narcotráfico y terceros países”.

El político español también publicó ayer en sus redes sociales su visita a la Basílica de Guadalupe.

“Visita imprescindible a la #VirgenDeGuadalupe, Reina de la Hispanidad, en la # CiudadDeMéxico, recuerdo perenne de la hermandad de España y México y eco de la mayor aportación de España a la Historia Universal”, posteó en Instagram.

Tunden al PAN

Políticos de distintos partidos, incluidos panistas, repudiaron que un grupo de senadores del blanquiazul recibieran al líder de la ultraderecha española.

“Alinearse con VOX es una pésima idea. Unos se alinean con Nicolás Maduro, y otros con Santiago Abascal. No cabe duda que los extremos se juntan. Tan malo el populismo como el fascismo”, dijo el ex líder del sol azteca, Guadalupe Acosta.

Aunque el perredista Fernando Belaunzarán se expresó en contra, criticó que los morenistas hagan un escándalo por la visita de Abascal y su reunión con panistas, pero callan abusos a migrantes en Chiapas.

“Repudian las ideas xenófobas y racistas de VOX, pero avalan que @lopezobrador_las lleve a la práctica”, escribió en Twitter.

Pese a que se afirma que un senador priista firmó la carta, el PRI nacional se deslindó.

“De haber ocurrido por parte de algún militante, se trataría de una decisión a título personal y no representaría ni la postura ni la voluntad de nuestro instituto político”, indicó.

“El PAN no comparte con VOX sus propuestas que violentan Derechos Humanos”, dijo Héctor Larios, presidente interino del blanquiazul.

La ex diputada Laura Rojas dijo que su partido ha luchado por ampliar las libertades y derechos, por lo que acercarse a Vox no abona en ese objetivo.

“Lamento el corrimiento del partido @AccionNacional y de mi GPPAN @SenadoresdelPAN a la derecha cuando más requerimos ser una alternativa comprometida con los derechos humanos”, dijo el senador Gustavo Madero.