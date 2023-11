Paulina Sánchez Agencia Reforma

MONTERREY, NL.- Eduardo Verástegui, quien busca convertirse en candidato independiente a la Presidencia en 2024, reclamó al INE que dificulte la recolección de firmas de los aspirantes a candidaturas sin partido.

El actor y productor de cine visitó ayer la ciudad y realizó un recorrido por la Colonia Independencia.

«Sabíamos que iba a ser muy difícil, pero nunca me imaginé que fuera a ser tan difícil y tan complicada la aplicación del INE», reclamó, «yo diría que son 11 pasos para no firmar».

«Esa aplicación está diseñada para que personas como yo, los de afuera, no entren. Esa es la consigna, quieren matar al bebé antes de que nazca, no quieren que entre, estos zurdos tienen miedo, yo les digo que solo es el sonido de la libertad lo que se escucha».

Lamentó que se desperdicien firmas porque la aplicación no funcione adecuadamente, pues de cerca de 30 firmas que levanta, apenas la mitad logran registrarse.

«Mi mamá, la mamá del aspirante, se tardó 40 días porque su firma no se parecía a la firma de la credencial, porque con el dedo, en el recuadro empiezas a firmar y al final es como una mancha de tinta, pues claro que no te la va a reconocer, entonces esa aplicación está para que personas como yo, los de afuera, como yo, no entren, esa es la consigna», enfatizó.

El equipo de comunicación del aspirante informó que desde el 9 de septiembre han recolectado 104 mil firmas, del millón que le pide el INE antes del 6 de enero para registrarse como candidato independiente.

Detallaron que en Nuevo León necesita juntar 43 mil firmas, pero en la entidad sólo han validado 4 mil 205.

Verástegui adelantó que para el 2025 buscará constituir un partido.

«Este es un movimiento que no va a parar nadie, con firmas o sin firmas, yo sigo con el movimiento, vamos al 2025 a armar un partido independiente por la libertad, lo vamos a hacer para entonces sí tener piso parejo en caso de que no nos dejen lograr el millón de firmas», mencionó.