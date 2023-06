Rolando Herrera Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- El Comité Universitario de Ética (Cuética) de la UNAM informó que el dictamen sobre el plagio de una tesis en la que está implicada Yasmín Esquivel está listo, sin embargo, no ha sido presentado debido a una resolución judicial promovida por la propia Ministra.

El Comité se sumó a la apelación que la UNAM formuló en contra de las medidas cautelares emitidas por un Juzgado Civil de la Ciudad de México, que ordenó a la Máxima Casa de Estudios suspender temporalmente el dictamen.

«Como se informó previamente, Cuética concluyó el estudio del caso y está en posibilidad de presentar un extenso y cuidadoso dictamen de naturaleza ética y técnico-académica, el cual no ha emitido en acatamiento de mandatos judiciales.

«Este comité se suma a la apelación hecha por la Universidad para que se le permita concluir su trabajo académico», señaló en un comunicado.

En diciembre pasado, el académico y escritor Guillermo Sheridan, acusó a Esquivel de haber plagiado su tesis de licenciatura, ya que su trabajo, presentado en 1987, es prácticamente una copia íntegra del realizado un año antes por Édgar Ulises Báez Gutiérrez.

La UNAM inició una investigación cuyo resultado no ha podido presentar debido a que Esquivel ha promovido diversos juicios, tanto de amparo como en materia civil, para impedir que se conozca el dictamen.

Su más reciente intento fue informar, a través de sus abogados, de una resolución del Juzgado Noveno de lo Civil que supuestamente confirma que Esquivel es la autora de la tesis.

La UNAM precisó ayer que dicha resolución, no notificada a la Máxima Casa de Estudios, no es la que impide que se pronuncie sobre el caso, sino otros juicios iniciados con anterioridad.

Cuética es un órgano colegiado encargado, entre otras funciones, de emitir un dictamen sobre asuntos propuestos por el Rector.