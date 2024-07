Érika Hernández Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Por considerarla excesiva e injustificada, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) informó que no atenderá la orden de un juez administrativo para que nombre a dos Magistrados de la Sala Superior ante la omisión del Senado de cumplir con su obligación constitucional de elegirlos.

Tras una reunión, los Magistrados coincidieron en que el Juez Noveno de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, Rodrigo de la Peza, no tiene componente para ordenar dicho nombramiento y tampoco para imponerles medidas cautelares en caso de no hacerlo.

«Las cinco magistraturas (consideraron que) las medidas anunciadas por el Juez de Distrito son injustificadas y excesivas», indicó la Sala Superior.

«Derivado de este encuentro, el Tribunal Electoral acordó no dar trámite a este resolutivo y denunciar penalmente al Juez Noveno de Distrito ante la Fiscalía General de la República, además de presentar una queja ante el Consejo de la Judicatura Federal».

De la Peza concedió el viernes pasado una suspensión provisional para que la presidenta del Tribunal Electoral federal, Mónica Soto, proponga a dos magistrados o magistradas decanos de Sala Regional.

El amparo fue promovido por la Comisión Mexicana de Derechos Humanos (CMDH), asociación civil que ha realizado tareas de observación electoral,

Los Magistrados del Tribunal Electoral federal criticaron la actuación del juez De la Peza, al considerar que actúa por encima de la Constitución, la ley orgánica y el propio reglamento.

«Las determinaciones que, para el adecuado funcionamiento de este órgano, competencialmente atañen exclusivamente a la Sala Superior», se estableció.

«Este órgano jurisdiccional se conduce en estricto apego a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanan y, con estas acciones, refrenda su compromiso institucional ante los mexicanos. En el artículo 99 de la Carta Magna se define a este Tribunal como la máxima autoridad judicial en materia electoral».