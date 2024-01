Staff Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Ricardo Salinas Pliego, dueño de Grupo Salinas, acusó al Vocero de la Presidencia, Jesús Ramírez, de manejar «una campaña negra» en su contra, a través de las redes sociales.

El empresario aseguró que tiene identificados a quienes participan en los ataques y pidió al funcionario federal «no hacerse el loco».

«Aquí yo le reclamo personalmente a Jesús Ramírez, el Vocero de Presidencia: usted está manejando personalmente la campaña en contra de Ricardo Salinas, no se haga el loco y ya lo vimos y ya sabemos quiénes son sus achichincles en redes sociales», denunció.

«Yo no creo que el Presidente sepa, pero, por si no sabía, ya sabe. La campaña negra existe y está pagada y no hay que hacernos los locos».

Durante una inusual participación en un programa de Jorge Garralda, en ADN 40, Salinas Pliego se dijo molesto, sostuvo que la campaña afecta a todas sus empresas y también en «daña a la clientela».

«Existe una campaña negra en contra de Ricardo Salinas y sus empresas y se manifiesta en una serie de mentiras, para meterle desconfianza al público sobre las empresas mías, la Total Play, Elektra, por supuesto el Banco Azteca y a TV Azteca que, por supuesto la atacan de todo, es normal», expresó.

«Pero la novedad es que ahora están atacando a las otras empresas y tienen una campaña muy fuerte en redes, desacreditando al Banco, desacreditando a Elektra, desacreditando a Total Play y están activísimos en redes sociales».

El empresario, que forma parte del Consejo Económico Asesor del Presidente, arremetió contra la Tesorera de la Federación, Elvira Concheiro, a quien acusó de «desconectar» a Banco Azteca del sistema para cobro de impuestos.

Según dijo, la decisión fue una respuesta a las críticas lanzadas desde TV Azteca contra el contenido «comunista» de los nuevos libros de texto.

En diciembre, la pugna entre el Presidente y Salinas Pliego arreció, luego que el Mandatario consideró que no podía permitir que deje de pagar el adeudo de 26 mil millones de pesos en impuestos.