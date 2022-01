Staff Agencia Reforma

Dwayne «La Roca» Johnson consideró inapropiado que Vin Diesel, su ex coestrella en los filmes de Rápidos y Furiosos, le solicitara públicamente regresar a la exitosa franquicia.

Johnson y Diesel actuaron como Hobbs y Toretto, respectivamente, en cuatro películas de la saga. Sin embargo, tuvieron tensiones en el set de filmación de la octava película. La novena entrega, lanzada en 2021, no incluye al personaje de Hobbs.

Aun así, el pasado 7 de noviembre Diesel solicitó a «La Roca» en un mensaje de Instagram que se uniera a la décima y última entrega, que será dividida en dos partes.

«Como sabes, mis hijos se refieren a ti como el tío Dwayne en casa. No pasa una sola festividad sin que ellos y tú se manden buenos deseos… pero ha llegado el momento. El legado te espera.

Hace algunos años te dije que iba a cumplir la promesa que le hice a Pablo (Paul Walker). ¡Juré que íbamos a juntarnos y a hacer el mejor (filme de) Rápidos… para esta clausura!», dijo.

«Lo digo con amor… pero debes estar presente. No dejes sola a la franquicia, tienes un papel muy importante por hacer. Nadie más puede interpretar a Hobbs», continuó.

En una entrevista nueva con CNN, Johnson acusó a su ex colega de actuar deliberadamente contra su voluntad.

«Este junio, cuando Vin y yo nos comunicamos, no por redes sociales, le dije de manera directa y privada que no iba a regresar a la franquicia.

Fui firme pero cordial con mis palabras y dije que siempre apoyaría al elenco y que siempre querría que la franquicia fuera exitosa, pero que no había manera de que volviera».

El ex luchador de la WWE también objetó a que Diesel mencionara en su texto a sus hijos y a Paul Walker, coestrella de ambos en la franquicia, y quien murió en 2013 en un accidente automovilístico.

«Su más reciente mensaje público es un ejemplo de su manipulación. Que los deje fuera de esto. Habíamos hablado hace meses sobre este tema y llegamos a un entendimiento claro.

«Mi propósito siempre fue terminar mi increíble camino por esta franquicia con gratitud y gracia», agregó el protagonista de Jungle Cruise.

