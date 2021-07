Antonio Baranda y Claudia Guerrero Agencia Reforma

VILLAHERMOSA, Tabasco.- Luego que Grupo REFORMA publicó que al menos 56 activistas han sido asesinados en México durante el presente sexenio, el Presidente Andrés Manuel López Obrador acusó ayer “propaganda” de sus adversarios.

“Es una propaganda de nuestros adversarios difundida por el Reforma, tu periódico; no por ti, sino por los directivos del Reforma”, dijo el Mandatario en respuesta a un cuestionamiento de este diario.

-Pero, ¿no considera que es grave esta situación, Presidente?, se le insistió en la conferencia mañanera en este municipio.

“Nosotros estamos haciendo nuestro trabajo y tu periódico, que es un boletín del conservadurismo en México, todos los días, como nunca, se dedica a atacarnos. Entonces, muchas notas de tu periódico son inventadas”, respondió.

-¿Es un ataque contabilizar el número de activistas que han asesinado?, se le replicó.

“No, no, no, es que se contabiliza todo con la aplicación de la máxima del hampa de la política y del periodismo, que la calumnia, cuando no mancha, tizna. Esa es la línea editorial del Reforma”, acusó.

“Es un periódico que defiende a Salinas de Gortari, que defiende a los que saquearon del País y están en contra de nosotros porque no quieren la transformación; entonces, lo tengo que decir porque, si no, no se entiende”.

Sin tocar el tema del asesinato de activistas, el Jefe del Ejecutivo afirmó que no limita la libertad de expresión, aunque recalcó que va ejercer su derecho de réplica para que no lo “destruyan” políticamente.

“Sí, lamentamos todos los fallecimientos y luchamos para que esto no suceda, y trabajamos todos los días para salvar vidas, es una entrega total a la causa de la justicia y a proteger la vida de los mexicanos”, dijo al ser cuestionado sobre la gravedad del problema.

-¿No está fallando el mecanismo de protección a los activistas, a los defensores de derechos humanos?, se le cuestionó.

“No, estamos trabajando con ese propósito. De todas formas, le vamos a pedir a Alejandro Encinas (subsecretario de Derechos Humanos) que hoy (ayer) dé a conocer un informe”, comprometió.