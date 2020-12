Oscar Uscanga Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- La diputada federal Claudia Yáñez, aspirante de Morena a la Gubernatura de Colima, arremetió contra Morena y contra la estructura que la 4T desplegó en los estados a través de la Secretaría del Bienestar para impulsar candidatos a las 15 gubernaturas que este año están en juego en el País.

La también hermana de César Yáñez, coordinador general de Política y Gobierno de Presidencia, se lanzó contra Indira Vizcaíno, elegida como candidata en Colima, al asegurar que se benefició de programas sociales durante su cargo de delegada de Bienestar.

Sin esperar la conferencia donde Vizcaíno fue designada ganadora, Yáñez gritó: Traicioneros, encuesta falsa y simulación en la sede de Morena en Chihuahua 216, Colonia Roma Norte, en la CDMX.

“Ayer, los fundadores de Morena en Colima presentaron más de 10 pruebas de los malos manejos de los programas sociales, contratos que vienen con la firma de la ex delegada y que beneficiaron a los hermanos, familiares, diputados locales, diputada federal, regidores. Oiga, mientras que miles de viejitos se mueren de hambre porque no le llegan los recursos”, reprochó.

“Este partido se exhibe no sólo ante extraños, sino ante sus propios militantes, como una entidad política corroída por las ambiciones desmedidas y prácticas corruptas de unos cuantos que, encaramados sobre el partido, se han propuesto destruirlo, privilegiado una estructura electoral paralela, fincada en los llamados Siervos de la Nación y sus comandantes, los superdelegados, ahora ungidos como candidatos a los gobiernos de los estados donde debieron prestar sus servicios desinteresadamente”, expresó.

Tras los gritos y acusaciones, el presidente nacional de Morena, Mario Delgado, respondió que quien no está de acuerdo con las asignaciones es porque busca sólo un cargo público, y no la transformación del País.