Staff Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Samuel García y su partido Movimiento Ciudadano (MC) entraron en confrontación directa con Claudio X. González y con Vicente Fox.

Al primero, Samuel lo acusó de dirigir la guerra sucia en contra de sus aspiraciones presidenciales al difundir ayer en redes sociales un viejo audio que le atribuye al nuevoleonense y en el que presuntamente ebrio insulta con gritos, groserías y hasta amenazas a su supuesta ex novia.

En tanto, el coordinador de su precampaña, Jorge Álvarez Máynez, denunció ante el Instituto Nacional Electoral (INE) al ex Presidente Vicente Fox, por referirse públicamente a la esposa del aspirante emecista, Mariana Rodríguez, como «dama de compañía».

«Claudio X. Gonzalez, usted dijo que iba a luchar contra la corrupción, con pruebas y hablando con la verdad. Pero hoy, con tal de desprestigiarme, publicó un audio completamente falso.

«Dígame, ¿qué nivel de irresponsabilidad y bajeza se debe tener para convertirse en portavoz de la guerra sucia y las fake news?», cuestionó Samuel García, también en la red social X, en respuesta al audio que fue publicado con la leyenda: «¿Tu votarías por esta persona?».

«Le sugiero se mire en el espejo y vea en qué se está convirtiendo. Bien dice el dicho: ‘mira con quién andas.’, y no cabe duda que juntarse con el PRIAN lo convirtió en una mala caricatura de usted mismo», agregó.

«Ahora nos queda claro a todos los mexicanos que usted es quien está pagando la guerra sucia en mi contra, que usted está pagando las fake news, que usted está financiando el lado más oscuro y ruin de la vieja política», puntualizó el emecista.

En tanto, en el INE, Jorge Álvarez Máynez acusó a Fox de violencia política en contra de la esposa del Gobernador de Nuevo León.

«Concurro a denunciar la infracción a diversas disposiciones electorales por la comisión de violencia política con elementos de género contra Mariana Rodríguez Cantú, derivado de publicaciones efectuadas en la red social X el 25 de noviembre de 2023, lo cual vulnera sus derechos político-electorales, así como la normativa electoral y los principios que rigen un proceso comicial», señala la queja.

En la publicación por la que fue denunciado, Fox escribió sobre una foto de Samuel y Mariana: «Pedro, cuéntanos la historia!! hay mucho detrás de esa sonrisa y esa dama de compañía».

Según la queja presentada por Álvarez Máynez, el término «dama de compañía» es un concepto que, en la acepción en la que fue utilizado, implica una serie de calificativos profundamente negativos e indignos.

Agrega que el uso de dicho concepto tuvo como única intención invisibilizar el desempeño individual y personal que Rodríguez ha tenido como mujer en la escena política, social, empresarial y materna, para «simple y sencillamente ligarla a otra persona del género masculino y atribuirle el que hoy esté donde está», agregó.