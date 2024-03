Charlene Domínguez Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Manuel Bartlett, director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), es uno de los políticos que más daño le ha hecho a México, acusó ayer Jorge Álvarez Máynez, candidato presidencial de Movimiento Ciudadano.

«Este señor (Bartlett) le ha hecho un gran daño al País. Renegoció el contrato colectivo, redujo la edad para las pensiones y regresó privilegios, que no son derechos», dijo, en referencia a las prestaciones laborales de los trabajadores de la CFE.

«Un derecho es el que tiene una trabajadora en Oaxaca y un trabajador en Mexicali por igual, los derechos son de acceso universal; cosas como las que hizo Bartlett en CFE son privilegios, costosísimos para las y los mexicanos», aseveró ante integrantes de los Consejos Consultivos de Citibanamex.

El abanderado emecista expuso que, de ganar los comicios del próximo 2 de junio, propondrá una reforma profunda al sistema educativo del País.

Ahora que se habla de megafarmacias y megacárceles, agregó que las escuelas en México son «mega guarderías» con grave rezago tecnológico.

«Una de cada tres escuelas en México no tiene electricidad, una de cada dos no tiene una sola computadora y tres de cada cuatro escuelas no tiene internet, y estamos hablando de cómo competimos en la coyuntura del nearshoring», indicó.

«Lo poquito que funcionaba, como las escuelas de tiempo completo, se ha reducido».