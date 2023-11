CDMX.- La polémica en torno a la familia real británica continúa con nuevas revelaciones explosivas por parte de Meghan Markle.

La Duquesa de Sussex no acusó a uno, sino a dos miembros de la casa Real de hacer comentarios racistas hacia su hijo Archie, según el libro «Endgame: Inside the Royal Family and the Monarchy’s Fight for Survival», del periodista Omid Scobie.

En abril pasado, Page Six confirmó que Markle había mantenido correspondencia con el Rey Carlos III a través de una carta, abordando el «sesgo inconsciente» de la familia Real y nombrando a la persona responsable de los comentarios sobre la piel de Archie.

No obstante, el nuevo libro de Scobie revela por primera vez que otra persona estuvo involucrada en estas conversaciones; sin embargo, las leyes del Reino Unido le impiden revelar los nombres de los miembros de la casa Real.

«Endgame: Inside the Royal Family and the Monarchy’s Fight for Survival» saldrá a la luz el martes. (Staff/Agencia Reforma)