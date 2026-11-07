CDMX. – El rapero Macklemore denunció que nueve importantes recintos de conciertos de Estados Unidos rechazaron recibir su gira benéfica Free Palestine, destinada a recaudar fondos y promover la solidaridad con el pueblo palestino.

A través de Instagram, el intérprete de «Thrift Shop» aseguró que inicialmente le ofrecieron fechas disponibles, pero las oportunidades desaparecieron cuando los responsables conocieron el propósito de las presentaciones.

Las negociaciones comenzaron a mediados de septiembre, con propuestas para realizar conciertos antes de finalizar el año.

Entre los recintos señalados figuran el Madison Square Garden de Nueva York, Barclays Center de Brooklyn, Prudential Center de Nueva Jersey, UBS Arena de Long Island, Intuit Dome, Kia Forum y Crypto.com Arena de Los Ángeles, Chase Center de San Francisco y Climate Pledge Arena de Seattle.

«En más de 20 años de giras, jamás había vivido algo así», lamentó el músico, quien consideró que los rechazos buscan limitar las manifestaciones artísticas favorables a Palestina.

También cuestionó que los intereses económicos de los propietarios determinen qué mensajes pueden difundirse en escenarios estadounidenses, pese a la defensa de la libertad de expresión.

«Prefiero perder todas las oportunidades en esta industria antes que pasar un día más protegiendo a personas que valoran más sus relaciones comerciales con Israel que la vida humana palestina», escribió.

En septiembre, Macklemore fue retirado de la gira Loop de Ed Sheeran tras expresar su apoyo a Palestina.

Pese a ello, aseguró que continuará su iniciativa y buscará organizar conciertos en espacios abiertos.