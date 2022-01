Érika Hernández Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- El Instituto Nacional Electoral (INE) desacreditó ayer el comparativo de su presupuesto con los de otros organismos electorales de América Latina, realizado por la Presidencia de la República, a la que pidió cotejar «peras con peras».

«Ni las elecciones en México ni los organismos electorales son los más caros del mundo. Son múltiples tareas que el INE debe hacer para llevar a cabo los procesos electorales garantizando a toda la ciudadanía el ejercicio democrático del voto libre.

«Hay que comparar peras con peras», planteó el órgano electoral.

Por ejemplo, expuso, los 13 países que se compararon, los cuales en población son mucho más pequeños que México, no tienen bajo su responsabilidad el padrón ni la emisión de una credencial de elector, que en el caso del INE representa 30 por ciento de su presupuesto.

Tampoco erogan recursos por la capacitación de funcionarios de casillas, impresión de listados nominales, instalación de casillas, impresión de materiales, fiscalización de partidos políticos y candidatos, o monitoreo en radio y televisión.

«Desde 2014, el INE interviene en la organización de todas las elecciones en México, las federales, desde luego, y las locales. Eso también incrementa su gasto año con año, y no sólo en cada elección federal», indica.

En su conferencia matutina, el Presidente Andrés Manuel López Obrador insistió ayer en que el INE tiene recursos suficientes para realizar la revocación de mandato, incluso, dejó ver que la Secretaría de Hacienda negará los mil 700 millones extra que pide el órgano electoral para efectuar la consulta.

El mandatario presentó una gráfica según la cual el INE es el organismo más costoso en América Latina, en comparación con 13 países, entre los que no se incluyó a Brasil, que tiene más población que México, y su presupuesto es mayor.

El INE calificó de erróneo que se le atribuyan como presupuesto los más de 5 mil millones de pesos que se destinan a los partidos políticos, situación que no sucede en otros países.

También acusó que varios de los organismos en la tabla gubernamental ni siquiera se encargan de las elecciones en esas naciones.

Incluso, la mayoría de ellas no tuvieron comicios en 2021, como sucedió en México, donde las 32 entidades tuvieron algún tipo de elección, además de la renovación de la Cámara de Diputados.

De acuerdo con el Instituto, en ninguna otra nación, el Poder Legislativo le dio tantas responsabilidades al órgano electoral nacional.

Los consejeros, en diversas entrevistas radiofónicas, insistieron en que las descalificaciones del Presidente y otros funcionarios del Gobierno federal se hacen basadas en mentiras, con la intención de dañar la imagen del INE.

¡Participa con tu opinión!