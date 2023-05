Antonio Baranda y Claudia Guerrero Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- El Poder Judicial en México pretende un «golpe de Estado técnico», dijo ayer el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Las decisiones de la Corte que avalan impugnaciones contra obras como el Tren Maya o el AIFA buscan «neutralizar al poder Ejecutivo», consideró.

«(Los ministros) van a seguir queriendo parar las obras, pero no van a poder porque, de acuerdo a la Constitución, a las leyes, tenemos nosotros el derecho de hacer obras en beneficio del pueblo. No se van a poder cancelar las obras, no se puede», alegó.

Quieren «dar un golpe de Estado neutralizando al Poder Ejecutivo, que ya no ejecutemos nada. Es cancelar un poder, sería un golpe de Estado técnico».

Norma Piña, Presidenta de la Corte, dijo ayer en un evento con defensores de oficio que había que distinguir entre el uso de instituciones para buscar apoyo popular y la «legitmación social» con sus actos.

«La diferencia podría parecer sutil, pero no lo es. La búsqueda institucional de legitimación social tiene una brújula muy clara y definida: el mandato que la ley da a la propia institución», afirmó sin dar una respuesta directa a los dichos matutinos de AMLO.