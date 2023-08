Jesús Guerrero Agencia Reforma

CHILPANCINGO, Guerrero.- El homenaje a la Bandera que se realizó ayer en la explanada del Palacio de Gobierno, que encabezó la mandataria Evelyn Salgado Pineda, se convirtió en un mitin de apoyo a la morenista en el que su padre, el senador Félix Salgado Macedonio, estuvo en le presidium.

Con gritos de «no estás sola», «no estás sola», «tenemos Gobernadora», los trabajadores llegaron desde las 8:00 horas para participar en el acto, donde Salgado Pineda estuvo flaqueada por los titulares de los poderes Legislativo y Judicial de Guerrero, así como por otros funcionarios estatales y autoridades militares.

La Gobernadora fue la única oradora en la ceremonia que tuvo lugar a las 9:00 horas, justo en el momento que hombres armados asesinaron a balazos a tres conductores del transporte público en una base ubicada en la zona oriente de Chilpancingo.

«Como la primera mujer en gobernar este noble estado hago frente a diversas voces, algunas desde la oscuridad y sin sustento, que con perversión, con calumnias y con ofensas buscan engañar a un pueblo informado», señaló Salgado Pineda en su discurso.

«(Hay) voces que, desde la clandestinidad, intentan desvirtuar nuestros esfuerzos con especial nostalgia por los privilegios ostentados en el pasado».

Según la Gobernadora, esos ataques obedecen a una resistencia a los cambios que se han realizando.

«Lo hacen (los ataques) desde todos los espacios y en cualquier oportunidad; hemos visto, en las últimas semanas, intentos por descarrilar los avances de la transformación en Guerrero; !no lo van a lograr¡», aseguró.

«Ni medios cuestionables ni personajes oscuros cobijados en investiduras ni figuras políticas con pasados plagados de corrupción van a detener el avance de la Cuarta Transformación».

Espaldarazo

Desde su cuenta en Facebook, el senador Salgado Macedonio realizó una transmisión en vivo del acto destacando los gritos de los trabajadores estatales y el momento en el que Evelyn se acercó para recibir abrazos y besos.

En un lapso de la transmisión se encontró que su hija, la abrazó en la entrada de la sede del Gobierno y le dijo que recibió «el apoyo de tu pueblo, que te quiere y que te ama», a lo que la mandataria estatal le respondió «que vivan las mujeres y que viva Guerrero».

En un segundo video, Salgado Macedonio afirmó que los conservadores están tratando de minar al Gobierno de Evelyn y señaló que «hay que demostrarle a los contras que no estamos vencidos. Hoy estamos más fuertes que nunca porque estas adversidades nos hacen más fuertes».

«Esas voces que surgen del anonimato no van a minar la voluntad de un pueblo; porque es cobarde hablar de una mujer, uno debe de respetar a las mujeres», aseveró el legislador morenista al único reportero autorizado para entrar al acto oficial.

El senador rechazó los señalamientos que ha hecho el obispo emérito de la diócesis Chilpancingo-Chilapa, Salvador Rangel Mendoza, de que en Guerrero hay un vacío de poder.

«Es una persona, (el obispo) no es toda la Iglesia católica a quien yo respeto», expresó.