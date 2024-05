Staff Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- El Departamento de Justicia de Estados Unidos hizo pública ayer una acusación en contra del Congresista demócrata por Texas Henry Cuéllar en la que se revela que un alto funcionario de Banco Azteca habría pactado en 2015 entregarle 236 mil dólares en sobornos a cambio de favores políticos.

Cuéllar es acusado de cargos federales de conspiración, soborno y lavado de dinero, en un caso que involucra a Banco Azteca, según una denuncia presentada ante un tribunal federal.

Conforme la acusación ante la Corte Federal del Distrito Sur de Texas, Cuéllar habría negociado los sobornos con el entonces vicepresidente de Banco Azteca, Luis Niño de Rivera, quien, aunque no es identificado por nombre, es señalado como EJECUTIVO-1, y define su cargo de entonces como presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM).

«A principios de diciembre de 2014, Henry Cuéllar y [su esposa] Imelda Cuéllar viajaron a México, donde se reunieron con el EJECUTIVO-1 (Niño de Rivera) para abordar el acuerdo corrupto», dice la acusación firmada por un Gran Jurado en la que se revelan cargos también por lavado de dinero y fungir como agentes del extranjero.

«Desde al menos 2014 hasta 2024, el EJECUTIVO-1 fungió como vicepresidente del Banco Extranjero-1. Iniciando en enero de 2019, el EJECUTIVO-1 también se volvió presidente de la asociación que representa los intereses del sistema bancario mexicano», dice la acusación en referencia directa a Niño de Rivera.

Ayer, Cuéllar se declaró no culpable mientras que Niño de Rivera no se conoce que enfrente cargos.

De acuerdo con la acusación, Cuéllar habría ayudado a Banco Azteca con asuntos en Washington derivados del reforzamiento en 2012 en la aplicación de la Ley de Secreto Bancario que causó que bancos en EU dejaran de fungir como bancos corresponsales para bancos extranjeros, incluido Banco Azteca.

«El [fenómeno] de reducción de riesgos era una gran preocupación para el Banco Extranjero-1, ya que impedía la capacidad del banco para acceder al sistema financiero estadounidense», explica la acusación.

«En particular, el Banco Extranjero-1 necesitaba relaciones de corresponsalías con bancos estadounidenses para ayudarlo a repatriar grandes reservas de moneda física de EU que mantenía en México», añade.

Según la acusación, Niño de Rivera –identificado como EJECUTIVO-1– habría estipulado en un primer borrador de un acuerdo ficticio redactado en enero 2015 que una firma controlada por la esposa de Cuéllar recibiría pagos extra si dentro de 18 meses Banco Azteca encontraba un banco corresponsal en EU.

En sus 54 páginas, la acusación detalla como Cuéllar presionó en 2016 a un alto funcionario no identificado de la Administración Obama encargado de regulación bancaria por la política de reducción de riesgos de EU y que afectaban directamente a Banco Azteca comunicándoselo al ejecutivo mexicano.

El documento detalla múltiples comunicaciones por correo electrónico y textos entre Cuéllar y, presuntamente, Niño de Rivera, informando sobre los avances de las gestiones del demócrata ante funcionarios del Ejecutivo, otros representantes y miembros del Senado.

Además de los presuntos sobornos mexicanos, Cuéllar y su esposa enfrentan también cargos por recibir sobornos de una compañía petrolera y de gas controlada por el Gobierno de Azerbaiyán a cambio de favores en Washington; el total de los sobornos recibidos por Cuéllar rondaría casi los 600 mil dólares.

Cuéllar, considerado uno de los demócratas más conservadores de la Cámara de Representantes, busca un undécimo mandato de dos años. Representa un distrito que limita con México e incluye Laredo y partes de San Antonio.