Víctor Fuentes Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- César Duarte, ex gobernador de Chihuahua, presentó ayer ante una corte federal de Miami transcripciones de conversaciones grabadas en 2017, en las que un funcionario “del gabinete” del actual gobernador Javier Corral, afirma que éste protege al narcotráfico.

Dicho funcionario, cuyo nombre no fue revelado, pero es un “consejero corrupto” de Corral, también fue grabado en Nueva York diciendo a un investigador privado que Duarte “será asesinado” si regresa a México.

Los documentos forman parte del memorándum de la defensa de Duarte para solicitar la libertad bajo fianza de su cliente durante su proceso de extradición, y fueron presentados bajo sello parcial ante la Corte, para no revelar la identidad del colaborador de Corral.

En una de las grabaciones, “se escucha al funcionario decir que el gobernador Corral esta en la cama con narcotraficantes”, explicó la defensa.

En esa grabación, realizada el 2 de septiembre de 2017, el funcionario afirma haber aconsejado a Corral mantener reglas no escritas con los narcos, para permitirles exportar drogas sin que ellos afecten a la población con otros delitos, y que Corral “está de acuerdo” con ese consejo, pero no lo puede decir en público.

Las grabaciones fueron entregadas a por Duarte a fiscales federales de Estados Unidos en febrero de 2018, y estas presentaciones también fueron entregadas a la Corte bajo sello.

Los abogados afirmaron ante la Corte que Duarte ha estado viviendo de manera pacífica en EU desde hace más de tres años, que ha tenido contacto permanente con autoridades de ese país para entregarse voluntariamente de ser requerido, y describieron a su cliente como un perseguido político.

