Rodolfo G. Zubieta Agencia Reforma

CDMX.- Robert De Niro acusó al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de ser el “protector en jefe” de Jeffrey Epstein y exigió la publicación de los archivos restantes relacionados con el caso del fallecido empresario.

Durante un evento en Nueva York, el actor ganador del Óscar cuestionó la negativa del gobierno estadounidense a divulgar más documentos y expresó su respaldo a las víctimas de Epstein.

La protesta incluyó un camión que transporta copias de 3.5 millones de documentos ya publicados por el Departamento de Justicia y que recorre el país para exigir la liberación de otros tres millones de archivos.

De Niro preguntó públicamente qué estaría ocultando Trump. El mandatario mantuvo una relación de amistad con Epstein antes de distanciarse de él a principios de la década de 2000, pero ha negado conocer sus delitos o haber participado en ellos. Epstein murió en prisión en 2019 mientras esperaba ser juzgado por tráfico sexual.