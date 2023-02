Guadalupe Irízar y Antonio Baranda Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-El Presidente Andrés Manuel López Obrador exhibió en la mañanera a dirigentes, políticos y ex funcionarios que participaron el domingo en la marcha en el Zócalo, y los calificó de «mapaches electorales» y de defender privilegios.

Reiteró que quienes se concentraron en la Plaza de la Constitución están en contra del proyecto político que él encabeza.

Tras minimizar el número de participantes en las manifestaciones en la capital y varias ciudades del país, dijo que aún son pocos para los 25 millones de ciudadanos que están en ese bloque conservador.

«Formamos parte de dos agrupamientos distintos y contrapuestos, dos proyectos distintos de nación, y esto ayuda mucho», dijo.

Apoyado por láminas exhibidas en el salón Tesorería, el Mandatario señaló a varios de de los participantes y su trayectoria política, pues consideró que esa «galería», ayudaba a «lamparearlos» y que la población los conociera.

«Estamos hablando de que la mayoría son mapaches electorales y corruptos, lo que están haciendo es engañando o tratando de engañar, y utilizando esto de bandera para enfrentarnos», acusó.

López Obrador mencionó, uno a uno, a más de medio centenar de participantes, destacando a los oradores de la concentración, el Ministro en retiro José Ramón Cossío y la periodista Beatriz Pagés.

«Ramón Cossío, un farsante abogado, fue Ministro de la Suprema Corte de Justicia en pleno narcoestado, apoyado por Calderón, nunca dijo nada, y él voto en contra de una resolución para que se castigara a los responsables del incendio de la Guardería ABC en Hermosillo en donde murieron bebés, niños», señaló.

Sobre Pagés dijo: «pues, hija de José Pagés Llergo, del Siempre!, pero muy priista, muy conservadora».

También mencionó al ex candidato presidencial del PRI, Francisco Labastida, al que le tocó el Pemexgate y el Fobaproa, dijo, a la ex candidata del PAN, Josefina Vázquez Mota, favorecida por mil millones de pesos para un programa para migrantes, y a los dirigentes del PAN, Marko Cortés, PRI, Alejandro Moreno, y PRD, Jesús Zambrano.

Otros mencionados por el Presidente fueron Claudio X González y Gustavo de Hoyos, los escritores Enrique Krauze y Héctor Aguilar Camín y la académica María Amparo Casar.