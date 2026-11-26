Natalia Vitela Paredes Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO: La Presidenta Claudia Sheinbaum acusó a la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) de injerencia por haber anunciado antier líneas de contacto para recibir información sobre presuntos vínculos entre organizaciones criminales, funcionarios públicos corruptos y redes de lavado de dinero en México.

En su conferencia mañanera, la Presidenta cuestionó que la DEA tiene «mucho trabajo» que hacer en Estados Unidos con la distribución y venta de droga, en vez de preocuparse por México, por lo que acusó de injerencia a la agencia estadounidense.

«Imagínense que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana abriera un WhatsApp para la denuncia de la corrupción en Estados Unidos, ¿cómo lo vería el Gobierno de Estados Unidos? Es evidente que es un asunto de injerencia. La DEA tiene mucho que hacer en su país, mucho, lo primero que tendría que estar haciendo es investigar sobre la corrupción en Estados Unidos vinculada con la delincuencia organizada o lo que ellos llaman grupos terroristas», expresó.

La Mandataria retomó la investigación de la agencia periodística AP, quien expuso que la DEA en un operativo permitió la distribución de más de un millón de pastillas de fentanilo en Estados Unidos, para señalar que la agencia realizó en «Rápido y Furioso» en ese país, pero con droga.

«Este es uno de los tantos casos. Es un ‘Rápido y Furioso’ de fentanilo, nada más que en Estados Unidos. ¿Dónde está la actuación de la DEA? Como hemos dicho muchas veces, ¿apoco en Estados Unidos no hay tráfico de drogas? Pues si ahí está el consumo. ¿Quién distribuye la droga?, ¿dónde queda el dinero de la distribución y la venta de fentanilo en Estados Unidos?», cuestionó.

«Nuestra pregunta relevante y recíproca es ¿qué está haciendo Estados Unidos en Estados Unidos? Porque ahora resulta que dispone de un teléfono para que los mexicanos denuncien a la DEA en Estados Unidos algo que ocurre en México, aquí hay una Fiscalía, aquí trabaja la Secretaría de Seguridad, entonces deberían poner mucha atención del otro lado de la frontera», expresó.

La DEA difundió antier líneas de contacto para recibir información sobre presuntos vínculos entre organizaciones criminales, funcionarios públicos corruptos y redes de lavado de dinero.

A través de un mensaje publicado en la red social de X, la agencia pidió colaboración ciudadana para identificar a integrantes y colaboradores de organizaciones designadas por Washington como terroristas (Cártel de Sinaloa y CJNG), así como a funcionarios que les proporcionen apoyo material y a personas que laven recursos para financiar actividades de narcoterrorismo.

La DEA informó que las denuncias podrán realizarse de manera confidencial mediante WhatsApp y Signal, Threema, o correo.

«Su información importa. Su identidad y seguridad importan», señaló la agencia, que llamó a colaborar para exponer presuntos actos de corrupción, desarticular redes financieras y debilitar a las organizaciones criminales.

La DEA y el Departamento de Justicia ya habían difundido en febrero líneas para recibir información sobre los hermanos René y Alfonso Arzate García, conocidos como «La Rana» y «El Aquiles», señalados como operadores de la facción Los Mayos del Cártel de Sinaloa. En septiembre, también fue incluido Ismael Zambada Sicairos, «El Mayito Flaco».

El anuncio ocurre en medio de las presiones de Washington para combatir no sólo a los dirigentes de los cárteles, sino también a los funcionarios y redes financieras que presuntamente facilitan sus operaciones.

El director de la DEA, Terry Cole, ha reiterado que la agencia busca exponer los nexos entre organizaciones criminales y actores políticos corruptos en México.

Sus declaraciones se producen después de que EU destacó la cooperación bilateral en la captura de Fausto Isidro Meza Flores, «El Chapo Isidro».