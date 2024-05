Martha Martínez y Érika Hernández Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- A la pregunta de si impulsarían una reforma al Poder Judicial, Claudia Sheinbaum, Xóchitl Gálvez y Jorge Álvarez Máynez coincidieron en que sí requiere cambios.

La candidata de Morena dijo que el problema actual es que muchos ministros de la Corte se han extralimitado en sus funciones.

«El Poder Judicial, su labor fundamental es la justicia, el problema es que ahora muchos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se han extralimitado en sus funciones, incluso han echado para atrás leyes que apoyan al pueblo de México y a la nación», señaló.

Acusó a la presidenta de la Suprema Corte, Ministra Norma Piña, de presionar a magistrados electorales para «reunirse en lo oscurito» con el dirigente del PRI, Alejandro Alito Moreno.

«Vamos a tener que decirlo, perdón, pero la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, amagando a los magistrados del Tribunal Electoral para reunirse en lo oscurito con Alito, eso no es división de poderes. Lo que nosotros queremos es un Poder Judicial que responda a la nación y que responda a los intereses del pueblo de México y que haga su función y no se dedique a las politiquerías».

La candidata de Oposición, Xóchitl Gálvez, dijo que impulsaría una reforma y ejemplificó con el caso del ex Ministro Arturo Zaldívar, a quien acusó de estar al servicio del Presidente Andrés Manuel López Obrador cuando presidió la Suprema Corte, y criticó a Sheinbaum por tenerlo en su equipo de campaña.

«No puede volver a llegar otra Ministra a la Corte que no tenga los conocimientos. Hoy la democracia está en riesgo, Morena y sus aliados se quieren apropiar del INE, quieren controlar al árbitro electoral y quieren controlar a la Corte, y eso no se los vamos a permitir», sostuvo.

«Los Ministros de la Corte se deberían de nombrar con una consulta hacia las universidades, hacia espacios de barras de abogados y nunca más un cuate o una cuota en la Corte».

Mientras tanto, el emecista Jorge Álvarez Máynez aclaró que sí debe haber una reforma al Poder Judicial, pero que no vulnere su autonomía ni centralice más el poder.

«Una que genere mejores designaciones, una que separa el Consejo de la Judicatura y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que la Corte sea un verdadero tribunal constitucional y que garantice que las y los jueces puedan decidir con autonomía», afirmó.

Acusó que Zaldívar fue designado Ministro por Calderón y que la ley que extendía ilegalmente el mandato del titular de la Corte fue votada a favor por el PRI y el PAN.

«Hay que tener congruencia, hay que hacer una reforma al Poder Judicial para hacer más accesible la justicia y para que no solamente tenga justicia en México quien tiene dinero», indicó.